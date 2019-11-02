|
|
|
Опалення підключили в 92% будинків українців
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 09 лис, 2019 17:12
p_a_l написав: Правдоруб написав:
Харьков, Алексеевка, все окна и балкон открыты на проветривание, в квартире +28 градусов.
Потому что когда дело прибыльное то почему бы и не напарить свои услуги по полной. Чем больше накрутит, тем больше заплатите, тем больше наварят.
Поэтом можешь ты не быть, но коммуналь платить обязан.
-
andrein
-
-
- Повідомлень: 421
- З нами з: 21.10.12
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 108 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 09 лис, 2019 17:54
На улице 15-20 днем и 7-10 ночью (температуры сентября), но нам же надо куда-то девать газ, зря что ли его в хранилища запасали? Да и Гудку Леонидовичу куда-то уголек надо срочно сбыть с профитом.
Так и живем... какая энергоэффективность, какая там новая ЗЕ-команда?
Они просто воруют наши деньги, и ничего личного
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 8837
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1038 раз.
- Подякували: 2320 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Пон 11 лис, 2019 10:30
detroytred написав: _hunter написав: detroytred написав:
На шестой год песен о важности энергосбережения
Оно важно, конечно, но если потребителю не жалко платить за его отсутствие -- почему кто-то должен этому желанию препятствовать?..
Потребитель платит не по причине наличия желания.
Другие варианты для него ещё дороже: переселяться, заставлять соседей му*** платить, лечить ранение или нервы.
Потому что кому-то выгоден совок -- коллективная ответственность.
На словах голосили о рынке и частном, а на деле -- опять колхоз под другой вывеской.
Так а кто это делать должен???
-- государство переселять должно? -- или за "злостными неплательщиками" бегать?
-- так совок, как раз, уже прошел -- сейчас демократия: хочет весь дом (демократическое большинство) платить по максимальному тарифу -- никто не имеет права им препятствовать.
Востаннє редагувалось _hunter
в Пон 11 лис, 2019 10:34, всього редагувалось 2 разів.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 1167
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 144 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 11 лис, 2019 10:32
antey1969 написав:
На улице 15-20 днем и 7-10 ночью (температуры сентября), но нам же надо куда-то девать газ, зря что ли его в хранилища запасали? Да и Гудку Леонидовичу куда-то уголек надо срочно сбыть с профитом.
Так и живем... какая энергоэффективность, какая там новая ЗЕ-команда?
Они просто воруют наши деньги, и ничего личного
На предыдущей странице уже писал -- напишу и тут:
Создавайте ОСББ, ставьте погодный компенсатор на трубу -- и крутите дули монополисту в свое удовольствие...
Леонидовичу с его угольком -- тоже дули крутить можете.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 1167
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 144 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|