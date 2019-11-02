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Опалення підключили в
92% будинків українців

Опалення підключили в 92% будинків українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 17:12

  p_a_l написав:
  Правдоруб написав:Харьков, Алексеевка, все окна и балкон открыты на проветривание, в квартире +28 градусов.

Потому что когда дело прибыльное то почему бы и не напарить свои услуги по полной. Чем больше накрутит, тем больше заплатите, тем больше наварят.

Поэтом можешь ты не быть, но коммуналь платить обязан. :)
andrein
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 17:54

На улице 15-20 днем и 7-10 ночью (температуры сентября), но нам же надо куда-то девать газ, зря что ли его в хранилища запасали? Да и Гудку Леонидовичу куда-то уголек надо срочно сбыть с профитом.
Так и живем... какая энергоэффективность, какая там новая ЗЕ-команда?
Они просто воруют наши деньги, и ничего личного
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 10:30

  detroytred написав:
  _hunter написав:
  detroytred написав:На шестой год песен о важности энергосбережения :lol:

Оно важно, конечно, но если потребителю не жалко платить за его отсутствие -- почему кто-то должен этому желанию препятствовать?..

Потребитель платит не по причине наличия желания.

Другие варианты для него ещё дороже: переселяться, заставлять соседей му*** платить, лечить ранение или нервы.

Потому что кому-то выгоден совок -- коллективная ответственность.
На словах голосили о рынке и частном, а на деле -- опять колхоз под другой вывеской.

Так а кто это делать должен??? :shock:
-- государство переселять должно? -- или за "злостными неплательщиками" бегать?
-- так совок, как раз, уже прошел -- сейчас демократия: хочет весь дом (демократическое большинство) платить по максимальному тарифу -- никто не имеет права им препятствовать.
Востаннє редагувалось _hunter в Пон 11 лис, 2019 10:34, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 10:32

  antey1969 написав:На улице 15-20 днем и 7-10 ночью (температуры сентября), но нам же надо куда-то девать газ, зря что ли его в хранилища запасали? Да и Гудку Леонидовичу куда-то уголек надо срочно сбыть с профитом.
Так и живем... какая энергоэффективность, какая там новая ЗЕ-команда?
Они просто воруют наши деньги, и ничего личного

На предыдущей странице уже писал -- напишу и тут:
Создавайте ОСББ, ставьте погодный компенсатор на трубу -- и крутите дули монополисту в свое удовольствие...

Леонидовичу с его угольком -- тоже дули крутить можете.
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