Опалення підключили в 92% будинків українців

Додано: Пон 11 лис, 2019 12:29

detroytred написав: _hunter написав: detroytred"[quote="4790048:_hunter написав: Оно важно, конечно, но если потребителю не жалко платить за его отсутствие -- почему кто-то должен этому желанию препятствовать?.. Оно важно, конечно, но если потребителю не жалко платить за его отсутствие -- почему кто-то должен этому желанию препятствовать?..

Потребитель платит не по причине наличия желания.



Другие варианты для него ещё дороже: переселяться, заставлять соседей му*** платить, лечить ранение или нервы.



Потому что кому-то выгоден совок -- коллективная ответственность.

На словах голосили о рынке и частном, а на деле -- опять колхоз под другой вывеской. Потребитель платит не по причине наличия желания.Другие варианты для него ещё дороже: переселяться, заставлять соседей му*** платить, лечить ранение или нервы.Потому что кому-то выгоден совок -- коллективная ответственность.На словах голосили о рынке и частном, а на деле -- опять колхоз под другой вывеской.

Так а кто это делать должен???

-- государство переселять должно? -- или за "злостными неплательщиками" бегать?

-- так совок, как раз, уже прошел -- сейчас демократия: хочет весь дом (демократическое большинство) платить по максимальному тарифу -- никто не имеет права им препятствовать. Так а кто это делать должен???-- государство переселять должно? -- или за "злостными неплательщиками" бегать?-- так совок, как раз, уже прошел -- сейчас демократия: хочет весь дом (демократическое большинство) платить по максимальному тарифу -- никто не имеет права им препятствовать.

Да.Именно государство ОБЯЗАНО создать такие условия (законы, исполнение), чтобы должники платили; чтобы был рынок-конкуренция; а если его (рынка, рыночных цен нет), то регулирование (выгодное не только поставщику услуги).Государство и чиновники за это налоги и заработную плату с привилегиями имеют. С этих самых жильцов.[/quote]Так все условия давно созданны: покупается частный дом: выбирается ЛЮБОЙ поставщик газа в балонах и (или) соляры -- и должники тут вообще пофиг -- а рынок уже давно есть.В многоквартирных домах чуть сложнее: нужно ОСББ создавать и поставщика, по очевидным причинам, выбрать невозможно.Контролировать неплательщиков в старом фонде можно только одним способом: дать поставщикам право в любое время дня и ночи вламываться в любую квартиру без всякого ордера. -- это ж какая зрада поднимется только от законопроекта...