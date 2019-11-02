Опалення підключили в 92% будинків українців

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 09 лис, 2019 17:12
p_a_l написав: Правдоруб написав:
Харьков, Алексеевка, все окна и балкон открыты на проветривание, в квартире +28 градусов.
Потому что когда дело прибыльное то почему бы и не напарить свои услуги по полной. Чем больше накрутит, тем больше заплатите, тем больше наварят.
Поэтом можешь ты не быть, но коммуналь платить обязан.
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andrein
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Додано: Суб 09 лис, 2019 17:54
На улице 15-20 днем и 7-10 ночью (температуры сентября), но нам же надо куда-то девать газ, зря что ли его в хранилища запасали? Да и Гудку Леонидовичу куда-то уголек надо срочно сбыть с профитом.
Так и живем... какая энергоэффективность, какая там новая ЗЕ-команда?
Они просто воруют наши деньги, и ничего личного
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antey1969
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Додано: Пон 11 лис, 2019 10:30
detroytred написав: _hunter написав: detroytred написав:
На шестой год песен о важности энергосбережения
Оно важно, конечно, но если потребителю не жалко платить за его отсутствие -- почему кто-то должен этому желанию препятствовать?..
Потребитель платит не по причине наличия желания.
Другие варианты для него ещё дороже: переселяться, заставлять соседей му*** платить, лечить ранение или нервы.
Потому что кому-то выгоден совок -- коллективная ответственность.
На словах голосили о рынке и частном, а на деле -- опять колхоз под другой вывеской.
Так а кто это делать должен???
-- государство переселять должно? -- или за "злостными неплательщиками" бегать?
-- так совок, как раз, уже прошел -- сейчас демократия: хочет весь дом (демократическое большинство) платить по максимальному тарифу -- никто не имеет права им препятствовать.
Востаннє редагувалось _hunter
в Пон 11 лис, 2019 10:34, всього редагувалось 2 разів.
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_hunter
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Додано: Пон 11 лис, 2019 10:32
antey1969 написав:
На улице 15-20 днем и 7-10 ночью (температуры сентября), но нам же надо куда-то девать газ, зря что ли его в хранилища запасали? Да и Гудку Леонидовичу куда-то уголек надо срочно сбыть с профитом.
Так и живем... какая энергоэффективность, какая там новая ЗЕ-команда?
Они просто воруют наши деньги, и ничего личного
На предыдущей странице уже писал -- напишу и тут:
Создавайте ОСББ, ставьте погодный компенсатор на трубу -- и крутите дули монополисту в свое удовольствие...
Леонидовичу с его угольком -- тоже дули крутить можете.
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Додано: Пон 11 лис, 2019 12:10
_hunter написав: detroytred"[quote="4790048:_hunter написав: detroytred написав:
На шестой год песен о важности энергосбережения
Оно важно, конечно, но если потребителю не жалко платить за его отсутствие -- почему кто-то должен этому желанию препятствовать?..
Потребитель платит не по причине наличия желания.
Другие варианты для него ещё дороже: переселяться, заставлять соседей му*** платить, лечить ранение или нервы.
Потому что кому-то выгоден совок -- коллективная ответственность.
На словах голосили о рынке и частном, а на деле -- опять колхоз под другой вывеской.
Так а кто это делать должен???
-- государство переселять должно? -- или за "злостными неплательщиками" бегать?
-- так совок, как раз, уже прошел -- сейчас демократия: хочет весь дом (демократическое большинство) платить по максимальному тарифу -- никто не имеет права им препятствовать.[/quote]
Да.
Именно государство ОБЯЗАНО создать такие условия (законы, исполнение), чтобы должники платили; чтобы был рынок-конкуренция; а если его (рынка, рыночных цен нет), то регулирование (выгодное не только поставщику услуги).
Государство и чиновники за это налоги и заработную плату с привилегиями имеют. С этих самых жильцов.
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detroytred
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Додано: Пон 11 лис, 2019 12:29
detroytred написав: _hunter написав: detroytred"[quote="4790048:_hunter написав:
Оно важно, конечно, но если потребителю не жалко платить за его отсутствие -- почему кто-то должен этому желанию препятствовать?..
Потребитель платит не по причине наличия желания.
Другие варианты для него ещё дороже: переселяться, заставлять соседей му*** платить, лечить ранение или нервы.
Потому что кому-то выгоден совок -- коллективная ответственность.
На словах голосили о рынке и частном, а на деле -- опять колхоз под другой вывеской.
Так а кто это делать должен???
-- государство переселять должно? -- или за "злостными неплательщиками" бегать?
-- так совок, как раз, уже прошел -- сейчас демократия: хочет весь дом (демократическое большинство) платить по максимальному тарифу -- никто не имеет права им препятствовать.
Да.
Именно государство ОБЯЗАНО создать такие условия (законы, исполнение), чтобы должники платили; чтобы был рынок-конкуренция; а если его (рынка, рыночных цен нет), то регулирование (выгодное не только поставщику услуги).
Государство и чиновники за это налоги и заработную плату с привилегиями имеют. С этих самых жильцов.[/quote]
Так все условия давно созданны: покупается частный дом: выбирается ЛЮБОЙ поставщик газа в балонах и (или) соляры -- и должники тут вообще пофиг -- а рынок уже давно есть.
В многоквартирных домах чуть сложнее: нужно ОСББ создавать и поставщика, по очевидным причинам, выбрать невозможно.
Контролировать неплательщиков в старом фонде можно только одним способом: дать поставщикам право в любое время дня и ночи вламываться в любую квартиру без всякого ордера. -- это ж какая зрада поднимется только от законопроекта...
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_hunter
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Додано: Пон 11 лис, 2019 12:41
hunter
Речь идёт о реальных украинских жильцах или будущих, которые смогут запросто покупать частные дома?
О реальных.
Есть долги огромные за неуплату (как у киевского стрелка более сотни тысяч грн.), зачем к нему ещё и вламываться?
Есть технические средства контроля без проникновения в квартиру.
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detroytred
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Додано: Пон 11 лис, 2019 12:58
detroytred написав:
hunter
Речь идёт о реальных украинских жильцах или будущих, которые смогут запросто покупать частные дома?
О реальных.
Есть долги огромные за неуплату (как у киевского стрелка более сотни тысяч грн.), зачем к нему ещё и вламываться?
Есть технические средства контроля без проникновения в квартиру.
Речь идет о всех, кому жизненно необходим рынок энергоносителей прямо сейчас. И не хватает возможностей ОСББ для влияния на сумму платежек (так же _прямо сейчас_).
Долги есть -- но чисто бумажные -- "от фонаря" насчитанные на остновании "непередавания" показаний счетчиков. А что с ними делать? -- как без доступа в квартиру от того же газа его отключить? -- от "света"?..
Средсва контроля есть. Как их естановить -- без проникновения -- в старом "хруще"? -- где счетчик от магнита уже закис и физически крутиться не может?
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_hunter
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