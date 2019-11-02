Опалення підключили в 92% будинків українців

Поэтом можешь ты не быть, но коммуналь платить обязан.
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Додано: Суб 09 лис, 2019 17:12
Поэтом можешь ты не быть, но коммуналь платить обязан.
Додано: Суб 09 лис, 2019 17:54
На улице 15-20 днем и 7-10 ночью (температуры сентября), но нам же надо куда-то девать газ, зря что ли его в хранилища запасали? Да и Гудку Леонидовичу куда-то уголек надо срочно сбыть с профитом.
Так и живем... какая энергоэффективность, какая там новая ЗЕ-команда?
Они просто воруют наши деньги, и ничего личного
Додано: Пон 11 лис, 2019 10:30
Так а кто это делать должен???
-- государство переселять должно? -- или за "злостными неплательщиками" бегать?
-- так совок, как раз, уже прошел -- сейчас демократия: хочет весь дом (демократическое большинство) платить по максимальному тарифу -- никто не имеет права им препятствовать.
Востаннє редагувалось _hunter в Пон 11 лис, 2019 10:34, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 11 лис, 2019 10:32
На предыдущей странице уже писал -- напишу и тут:
Леонидовичу с его угольком -- тоже дули крутить можете.
Додано: Пон 11 лис, 2019 12:10
Так а кто это делать должен???
-- государство переселять должно? -- или за "злостными неплательщиками" бегать?
-- так совок, как раз, уже прошел -- сейчас демократия: хочет весь дом (демократическое большинство) платить по максимальному тарифу -- никто не имеет права им препятствовать.[/quote]
Да.
Именно государство ОБЯЗАНО создать такие условия (законы, исполнение), чтобы должники платили; чтобы был рынок-конкуренция; а если его (рынка, рыночных цен нет), то регулирование (выгодное не только поставщику услуги).
Государство и чиновники за это налоги и заработную плату с привилегиями имеют. С этих самых жильцов.
Додано: Пон 11 лис, 2019 12:29
Да.
Именно государство ОБЯЗАНО создать такие условия (законы, исполнение), чтобы должники платили; чтобы был рынок-конкуренция; а если его (рынка, рыночных цен нет), то регулирование (выгодное не только поставщику услуги).
Государство и чиновники за это налоги и заработную плату с привилегиями имеют. С этих самых жильцов.[/quote]
Так все условия давно созданны: покупается частный дом: выбирается ЛЮБОЙ поставщик газа в балонах и (или) соляры -- и должники тут вообще пофиг -- а рынок уже давно есть.
В многоквартирных домах чуть сложнее: нужно ОСББ создавать и поставщика, по очевидным причинам, выбрать невозможно.
Контролировать неплательщиков в старом фонде можно только одним способом: дать поставщикам право в любое время дня и ночи вламываться в любую квартиру без всякого ордера. -- это ж какая зрада поднимется только от законопроекта...
Додано: Пон 11 лис, 2019 12:41
hunter
Речь идёт о реальных украинских жильцах или будущих, которые смогут запросто покупать частные дома?
О реальных.
Есть долги огромные за неуплату (как у киевского стрелка более сотни тысяч грн.), зачем к нему ещё и вламываться?
Есть технические средства контроля без проникновения в квартиру.
Додано: Пон 11 лис, 2019 12:58
Речь идет о всех, кому жизненно необходим рынок энергоносителей прямо сейчас. И не хватает возможностей ОСББ для влияния на сумму платежек (так же _прямо сейчас_).
Долги есть -- но чисто бумажные -- "от фонаря" насчитанные на остновании "непередавания" показаний счетчиков. А что с ними делать? -- как без доступа в квартиру от того же газа его отключить? -- от "света"?..
Средсва контроля есть. Как их естановить -- без проникновения -- в старом "хруще"? -- где счетчик от магнита уже закис и физически крутиться не может?
Додано: Пон 11 лис, 2019 13:16
hunter
Помимо желания и наличия необходимости необходимо наличие возможностей. Денег...
Полно домов со счетчиками в подъезде. Полно домов с должниками без счетчиков.
И никаких действий к должника.
То есть дело не столько в проблеме учёта.
Если честные плательщики откажутся платить, как и недобросовестные, то найдутся сразу инструменты (законы) по влиянию на должников. Вплоть до доступа в жильё к счетчику или отключения.
Не предоставляешь условий для контроля уучёта, не получаешь услугу.
Но лично каждый, а не колхозная ответственность, как ОСББ. В качестве единственного нормального выбора решения проблемы.
Киевский стрелок-должник был ... в ОСББ!))
Додано: Пон 11 лис, 2019 13:36
На да. А вода -- мокрая. А огонь -- гарячий...
По сравнению с "хрущами" -- не так уж и "полно". И -- как я уже писал -- что, не попав в квартиру, с ними можно сделать?
Ясен перец: целый дом отключить вообще не проблема -- он, собственно, "единицей учета" у многих поставщиков и является.
Еще раз: как это обеспечить без доступа в квартиру?
Так я же про это же самое и писал -- только частный дом -- только прямые контракты.
Так государство тут причем?
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