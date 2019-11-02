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Опалення підключили в
92% будинків українців

Опалення підключили в 92% будинків українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 17:12

  p_a_l написав:
  Правдоруб написав:Харьков, Алексеевка, все окна и балкон открыты на проветривание, в квартире +28 градусов.

Потому что когда дело прибыльное то почему бы и не напарить свои услуги по полной. Чем больше накрутит, тем больше заплатите, тем больше наварят.

Поэтом можешь ты не быть, но коммуналь платить обязан. :)
andrein
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 17:54

На улице 15-20 днем и 7-10 ночью (температуры сентября), но нам же надо куда-то девать газ, зря что ли его в хранилища запасали? Да и Гудку Леонидовичу куда-то уголек надо срочно сбыть с профитом.
Так и живем... какая энергоэффективность, какая там новая ЗЕ-команда?
Они просто воруют наши деньги, и ничего личного
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 10:30

  detroytred написав:
  _hunter написав:
  detroytred написав:На шестой год песен о важности энергосбережения :lol:

Оно важно, конечно, но если потребителю не жалко платить за его отсутствие -- почему кто-то должен этому желанию препятствовать?..

Потребитель платит не по причине наличия желания.

Другие варианты для него ещё дороже: переселяться, заставлять соседей му*** платить, лечить ранение или нервы.

Потому что кому-то выгоден совок -- коллективная ответственность.
На словах голосили о рынке и частном, а на деле -- опять колхоз под другой вывеской.

Так а кто это делать должен??? :shock:
-- государство переселять должно? -- или за "злостными неплательщиками" бегать?
-- так совок, как раз, уже прошел -- сейчас демократия: хочет весь дом (демократическое большинство) платить по максимальному тарифу -- никто не имеет права им препятствовать.
Востаннє редагувалось _hunter в Пон 11 лис, 2019 10:34, всього редагувалось 2 разів.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 10:32

  antey1969 написав:На улице 15-20 днем и 7-10 ночью (температуры сентября), но нам же надо куда-то девать газ, зря что ли его в хранилища запасали? Да и Гудку Леонидовичу куда-то уголек надо срочно сбыть с профитом.
Так и живем... какая энергоэффективность, какая там новая ЗЕ-команда?
Они просто воруют наши деньги, и ничего личного

На предыдущей странице уже писал -- напишу и тут:
Создавайте ОСББ, ставьте погодный компенсатор на трубу -- и крутите дули монополисту в свое удовольствие...

Леонидовичу с его угольком -- тоже дули крутить можете.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 12:10

  _hunter написав:
  detroytred"[quote="4790048:_hunter написав:
  detroytred написав:На шестой год песен о важности энергосбережения :lol:

Оно важно, конечно, но если потребителю не жалко платить за его отсутствие -- почему кто-то должен этому желанию препятствовать?..

Потребитель платит не по причине наличия желания.

Другие варианты для него ещё дороже: переселяться, заставлять соседей му*** платить, лечить ранение или нервы.

Потому что кому-то выгоден совок -- коллективная ответственность.
На словах голосили о рынке и частном, а на деле -- опять колхоз под другой вывеской.

Так а кто это делать должен??? :shock:
-- государство переселять должно? -- или за "злостными неплательщиками" бегать?
-- так совок, как раз, уже прошел -- сейчас демократия: хочет весь дом (демократическое большинство) платить по максимальному тарифу -- никто не имеет права им препятствовать.[/quote]

Да.
Именно государство ОБЯЗАНО создать такие условия (законы, исполнение), чтобы должники платили; чтобы был рынок-конкуренция; а если его (рынка, рыночных цен нет), то регулирование (выгодное не только поставщику услуги).

Государство и чиновники за это налоги и заработную плату с привилегиями имеют. С этих самых жильцов.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 12:29

  detroytred написав:
  _hunter написав:
  detroytred"[quote="4790048:_hunter написав:Оно важно, конечно, но если потребителю не жалко платить за его отсутствие -- почему кто-то должен этому желанию препятствовать?..

Потребитель платит не по причине наличия желания.

Другие варианты для него ещё дороже: переселяться, заставлять соседей му*** платить, лечить ранение или нервы.

Потому что кому-то выгоден совок -- коллективная ответственность.
На словах голосили о рынке и частном, а на деле -- опять колхоз под другой вывеской.

Так а кто это делать должен??? :shock:
-- государство переселять должно? -- или за "злостными неплательщиками" бегать?
-- так совок, как раз, уже прошел -- сейчас демократия: хочет весь дом (демократическое большинство) платить по максимальному тарифу -- никто не имеет права им препятствовать.


Да.
Именно государство ОБЯЗАНО создать такие условия (законы, исполнение), чтобы должники платили; чтобы был рынок-конкуренция; а если его (рынка, рыночных цен нет), то регулирование (выгодное не только поставщику услуги).

Государство и чиновники за это налоги и заработную плату с привилегиями имеют. С этих самых жильцов.[/quote]
Так все условия давно созданны: покупается частный дом: выбирается ЛЮБОЙ поставщик газа в балонах и (или) соляры -- и должники тут вообще пофиг -- а рынок уже давно есть.
В многоквартирных домах чуть сложнее: нужно ОСББ создавать и поставщика, по очевидным причинам, выбрать невозможно.

Контролировать неплательщиков в старом фонде можно только одним способом: дать поставщикам право в любое время дня и ночи вламываться в любую квартиру без всякого ордера. -- это ж какая зрада поднимется только от законопроекта...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 12:41

hunter
Речь идёт о реальных украинских жильцах или будущих, которые смогут запросто покупать частные дома?
О реальных.

Есть долги огромные за неуплату (как у киевского стрелка более сотни тысяч грн.), зачем к нему ещё и вламываться?

Есть технические средства контроля без проникновения в квартиру.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 12:58

  detroytred написав:hunter
Речь идёт о реальных украинских жильцах или будущих, которые смогут запросто покупать частные дома?
О реальных.

Есть долги огромные за неуплату (как у киевского стрелка более сотни тысяч грн.), зачем к нему ещё и вламываться?

Есть технические средства контроля без проникновения в квартиру.

Речь идет о всех, кому жизненно необходим рынок энергоносителей прямо сейчас. И не хватает возможностей ОСББ для влияния на сумму платежек (так же _прямо сейчас_).

Долги есть -- но чисто бумажные -- "от фонаря" насчитанные на остновании "непередавания" показаний счетчиков. А что с ними делать? -- как без доступа в квартиру от того же газа его отключить? -- от "света"?..

Средсва контроля есть. Как их естановить -- без проникновения -- в старом "хруще"? -- где счетчик от магнита уже закис и физически крутиться не может?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 13:16

hunter
Помимо желания и наличия необходимости необходимо наличие возможностей. Денег...

Полно домов со счетчиками в подъезде. Полно домов с должниками без счетчиков.
И никаких действий к должника.
То есть дело не столько в проблеме учёта.

Если честные плательщики откажутся платить, как и недобросовестные, то найдутся сразу инструменты (законы) по влиянию на должников. Вплоть до доступа в жильё к счетчику или отключения.

Не предоставляешь условий для контроля уучёта, не получаешь услугу.
Но лично каждый, а не колхозная ответственность, как ОСББ. В качестве единственного нормального выбора решения проблемы.

Киевский стрелок-должник был ... в ОСББ!))
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 13:36

  detroytred написав:hunter
Помимо желания и наличия необходимости необходимо наличие возможностей. Денег...

На да. А вода -- мокрая. А огонь -- гарячий...

  detroytred написав:Полно домов со счетчиками в подъезде. Полно домов с должниками без счетчиков.
И никаких действий к должника.
То есть дело не столько в проблеме учёта.

По сравнению с "хрущами" -- не так уж и "полно". И -- как я уже писал -- что, не попав в квартиру, с ними можно сделать?

  detroytred написав:Если честные плательщики откажутся платить, как и недобросовестные, то найдутся сразу инструменты (законы) по влиянию на должников. Вплоть до доступа в жильё к счетчику или отключения.

Ясен перец: целый дом отключить вообще не проблема -- он, собственно, "единицей учета" у многих поставщиков и является.

  detroytred написав:Не предоставляешь условий для контроля уучёта, не получаешь услугу.

Еще раз: как это обеспечить без доступа в квартиру?

  detroytred написав:Но лично каждый, а не колхозная ответственность, как ОСББ. В качестве единственного нормального выбора решения проблемы.

Так я же про это же самое и писал -- только частный дом -- только прямые контракты.

  detroytred написав:Киевский стрелок-должник был ... в ОСББ!))

Так государство тут причем?
_hunter
 
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