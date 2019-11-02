Опалення підключили в 92% будинків українців

Додано: Пон 11 лис, 2019 14:03

hunter

Как что делать с должником?

И зачем обязательное попадание к нему в квартиру при определении долга, например, по его личному счётчик на лестничной площадке или по учёту по норме без счётчика?

Вы подкалываете что ли?))



Да хоть предоставлять услугу дальше за свой личный (поставщика) счёт; хоть прекращать предоставление услуги; хоть подавать в суд.

Но не привлекать добросовестного другого плательщика к коллективной ответственности за личные нарушения должника, как способ решения.



2. Дело не в легкости отключения дома, а в том, что это вынудит поставщика услуги искать другие варианты решения проблемы с должником, чем коллективная ответственность.



3. Не предоставляешь доступа в квартиру (если это единственный вариант контроля), не получаешь права на покупку услуги.



4. Прямые контакты должны быть реализованы и в многоквартирном доме. Личное потребление, личная ответственность, личный прямой контакт.



5. Как это причём?

Именно государство дало только единственный вариант решения -- создание ОСББ. Вместо обеспечения индивидуальной ответственности, как другого варианта.

Стрелок показал, что проблема не решается даже при создании ОСББ.



Не говоря уже о практических трудностях создания ОСББ там, где много жильцов, не желающих их создавать. По разным причинам..





Проблема на уровне государства. Долги большие, растут, если не ошибаюсь.

Искать пути решения должен кто государственные проблемы?



Мы же не о личной проблеме пупкина говорим. Лично ему можно дать много советов.

А вот массе пупкиных гос-во предлагает -- колхоз ОСББ.