Опалення підключили в 92% будинків українців

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hunter Как что делать с должником? И зачем обязательное попадание к нему в квартиру при определении долга, например, по его личному счётчик на лестничной площадке или по учёту по норме без счётчика? Вы подкалываете что ли?))
Да хоть предоставлять услугу дальше за свой личный (поставщика) счёт; хоть прекращать предоставление услуги; хоть подавать в суд. Но не привлекать добросовестного другого плательщика к коллективной ответственности за личные нарушения должника, как способ решения.
2. Дело не в легкости отключения дома, а в том, что это вынудит поставщика услуги искать другие варианты решения проблемы с должником, чем коллективная ответственность.
3. Не предоставляешь доступа в квартиру (если это единственный вариант контроля), не получаешь права на покупку услуги.
4. Прямые контакты должны быть реализованы и в многоквартирном доме. Личное потребление, личная ответственность, личный прямой контакт.
5. Как это причём? Именно государство дало только единственный вариант решения -- создание ОСББ. Вместо обеспечения индивидуальной ответственности, как другого варианта. Стрелок показал, что проблема не решается даже при создании ОСББ.
Не говоря уже о практических трудностях создания ОСББ там, где много жильцов, не желающих их создавать. По разным причинам..
Проблема на уровне государства. Долги большие, растут, если не ошибаюсь. Искать пути решения должен кто государственные проблемы?
Мы же не о личной проблеме пупкина говорим. Лично ему можно дать много советов. А вот массе пупкиных гос-во предлагает -- колхоз ОСББ.
detroytred написав:hunter Как что делать с должником? И зачем обязательное попадание к нему в квартиру при определении долга, например, по его личному счётчик на лестничной площадке или по учёту по норме без счётчика? Вы подкалываете что ли?))
Да хоть предоставлять услугу дальше за свой личный (поставщика) счёт; хоть прекращать предоставление услуги; хоть подавать в суд. Но не привлекать добросовестного другого плательщика к коллективной ответственности за личные нарушения должника, как способ решения.
Затем, счетчики стоят где? -- газ -- везде -- только в квартире. Вода/свет -- в хрущах (это под 80% фонда) -- тоже в квартирах. Даже если счетчики на площадке -- и долг -- именно по счетчикам -- переходим сюда:
>>> хоть прекращать предоставление услуги; как это сделать _физически_ -- для газа, например? для "света" -- ок -- пришел электрик -- отрезал провода -- должник вышел -- провода прикрутил. Что дальше?
2. В смысле? -- зачем ему что-то искать? -- глубоко убыточный дом пропал с горизонта -- тут радоваться нужно...
3. Я уже писал -- как это "не получаеш права" реализовать?
4. Без отдельной трубы/кабеля на каждую квартиру -- нереализуемо. Точка.
5. А так -- причем. Дом _коллективного_ проживания -- коллективная проблема в нем проживающих. Никакие волшебники на вертолетах ее решать не будут.
Проблема хоть и на уровне государства, но без радикальных мер нерешаема. А от радикальных мер тут такая зрада поднимется -- б"яхо-майдан и рядом не стоял...
1. Как сделать - для этого специалисты. Но по крайней мере видел, что канализацию перекрывают индивидуально, не заходя в квартиру. За долги по воде или канализации.
2. Согласно п.3.
3. Продавец услуги имеет право не продавать Вам оную, если Вы не обеспечиваете требования к получению услуги -- доступ к средствам учёта. Это его право -- продавать Вам или нет.
4. Или право доступа к счетчику или сам тяни себе трубу. Или поставщик сам создаёт и предлагает купить потребителю средство учёта с внешним доступом -- хоть видеокамера над счётчиком онлайн)) Естественно с оплатой дороговизны такого средства.
5. Дом коллективный, но услугу потребляет каждый индивидуально.
Радикальные меры к ... должникам!
Должники-то нередко от отсутствия этих мер. У меня у родственников в таком доме соседи -- 5 магазинов на рынке... долг только по холодной воде десятки тысяч. За отопление молчу)) Годами не платят. И не будут. Хоть с ОСББ, хоть нет.
detroytred написав:1. Как сделать - для этого специалисты. Но по крайней мере видел, что канализацию перекрывают индивидуально, не заходя в квартиру. За долги по воде или канализации.
2. Согласно п.3.
3. Продавец услуги имеет право не продавать Вам оную, если Вы не обеспечиваете требования к получению услуги -- доступ к средствам учёта. Это его право -- продавать Вам или нет.
4. Или право доступа к счетчику или сам тяни себе трубу. Или поставщик сам создаёт и предлагает купить потребителю средство учёта с внешним доступом -- хоть видеокамера над счётчиком онлайн)) Естественно с оплатой дороговизны такого средства.
5. Дом коллективный, но услугу потребляет каждый индивидуально.
Радикальные меры к ... должникам!
Должники-то нередко от отсутствия этих мер. У меня у родственников в таком доме соседи -- 5 магазинов на рынке... долг только по холодной воде десятки тысяч. За отопление молчу)) Годами не платят. И не будут. Хоть с ОСББ, хоть нет.
1. -- я же не спрашивал "подскажите, кого мне спросить?" -- я конкретно спросил: как в конкретную квартиру перестать подавать газ/свет? -- и тепло/воду -- при центральных стояках
2/3 -- я не спрашиваю про право. Я спрашиваю про "физику".
4. для этого "как-то" по имеющимся трубам нужно перестать "услуги" поставлять. Я уже 4 поста пытаюсь выяснить как это можно сделать... И даже если каким-то чудом такое случится -- возьмем обычный 5-ти этажный хрущ. В парадном на первом этаже будет 20! труб -- вы объемы этой "радости" представляете?
5. Из общих труб/кабелей -- т.е. "как-то" не совсем оно индивидуально получается.
>>> Радикальные меры к ... должникам! Смешно -- тут какие-то пару тупо "вчерную" построенных домов (Войцеховских) к комуникациям подключать не хотели -- так жильцы цирк с перекрытиями дорог устроили. А тут предлагается под 40% населения "нагнуть"... -- в любом случае -- собирайте единомышленников -- и под раду шины жечь. Но бесплатный совет -- хотя бы кума да брата возьмите -- троем не так скучно будет