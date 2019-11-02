Опалення підключили в 92% будинків українців

Додано: Пон 11 лис, 2019 17:14

Еще раз: бригад -- 5 (пусть 10) -- на всю Страну. Должников -- только по Киеву -- 10000. На одну трубу им нужно примерно 5 часов. За сколько они хотя бы 1% всех должников Киев отключат -- прикинуть получится?При всем при этом: я так и не услышал -- как отключать Свет. Газ. Отопление?>>> При подключении государства к проблеме борьба с нарушителями была эффективнее. Но законодательно и исполнительной оно устранилось.Потому как не решается эта проблема "малой кровью" -- весь старый фонд нужно сносить, как минимум.>>> Как это нет проблемы?!))Я же написал: у государства -- нет. -- Долги делятся между плательщиками.>>> Ну Вы так активистам всех видов, волонтерам, жителям, перекрывающим дороги так и скажите -- диванные.Это кто и когда перекрывал дороги (и где) ЗА обязательную установку счетчиков? -- да еще и с удаленным снятием показаний???>>> Зачем Вы утрируете - что пересичному все должны.Так это ваши же слова: "я делать ничего не хочу -- пость добрый дядя - государство за меня все сделает">>> Есть Конституция, законы, должностные лица льготы, деньги получают, пересичный налоги платит.Ой как интересно: и где это в Конституции хоть что-то про комуналку (или ее неплательщиков) есть?>>> На основании -- что ничего пересичному не обязаны.Так не обязаны-- или у вас расписка об обратном есть?>>> Которое не должно нагибать всё, всех и вся, как в СССР, но и не самоустраняться, как в не в цивилизованной стране.Так не бывает такого -- или полицейское государство -- как у москалей -- или демократия...Пока народ воровать не перестанет -- ничего не изменится.