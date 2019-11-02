Опалення підключили в 92% будинків українців

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hunter Как что делать с должником? И зачем обязательное попадание к нему в квартиру при определении долга, например, по его личному счётчик на лестничной площадке или по учёту по норме без счётчика? Вы подкалываете что ли?))
Да хоть предоставлять услугу дальше за свой личный (поставщика) счёт; хоть прекращать предоставление услуги; хоть подавать в суд. Но не привлекать добросовестного другого плательщика к коллективной ответственности за личные нарушения должника, как способ решения.
2. Дело не в легкости отключения дома, а в том, что это вынудит поставщика услуги искать другие варианты решения проблемы с должником, чем коллективная ответственность.
3. Не предоставляешь доступа в квартиру (если это единственный вариант контроля), не получаешь права на покупку услуги.
4. Прямые контакты должны быть реализованы и в многоквартирном доме. Личное потребление, личная ответственность, личный прямой контакт.
5. Как это причём? Именно государство дало только единственный вариант решения -- создание ОСББ. Вместо обеспечения индивидуальной ответственности, как другого варианта. Стрелок показал, что проблема не решается даже при создании ОСББ.
Не говоря уже о практических трудностях создания ОСББ там, где много жильцов, не желающих их создавать. По разным причинам..
Проблема на уровне государства. Долги большие, растут, если не ошибаюсь. Искать пути решения должен кто государственные проблемы?
Мы же не о личной проблеме пупкина говорим. Лично ему можно дать много советов. А вот массе пупкиных гос-во предлагает -- колхоз ОСББ.
detroytred написав:hunter Как что делать с должником? И зачем обязательное попадание к нему в квартиру при определении долга, например, по его личному счётчик на лестничной площадке или по учёту по норме без счётчика? Вы подкалываете что ли?))
Да хоть предоставлять услугу дальше за свой личный (поставщика) счёт; хоть прекращать предоставление услуги; хоть подавать в суд. Но не привлекать добросовестного другого плательщика к коллективной ответственности за личные нарушения должника, как способ решения.
Затем, счетчики стоят где? -- газ -- везде -- только в квартире. Вода/свет -- в хрущах (это под 80% фонда) -- тоже в квартирах. Даже если счетчики на площадке -- и долг -- именно по счетчикам -- переходим сюда:
>>> хоть прекращать предоставление услуги; как это сделать _физически_ -- для газа, например? для "света" -- ок -- пришел электрик -- отрезал провода -- должник вышел -- провода прикрутил. Что дальше?
2. В смысле? -- зачем ему что-то искать? -- глубоко убыточный дом пропал с горизонта -- тут радоваться нужно...
3. Я уже писал -- как это "не получаеш права" реализовать?
4. Без отдельной трубы/кабеля на каждую квартиру -- нереализуемо. Точка.
5. А так -- причем. Дом _коллективного_ проживания -- коллективная проблема в нем проживающих. Никакие волшебники на вертолетах ее решать не будут.
Проблема хоть и на уровне государства, но без радикальных мер нерешаема. А от радикальных мер тут такая зрада поднимется -- б"яхо-майдан и рядом не стоял...
1. Как сделать - для этого специалисты. Но по крайней мере видел, что канализацию перекрывают индивидуально, не заходя в квартиру. За долги по воде или канализации.
2. Согласно п.3.
3. Продавец услуги имеет право не продавать Вам оную, если Вы не обеспечиваете требования к получению услуги -- доступ к средствам учёта. Это его право -- продавать Вам или нет.
4. Или право доступа к счетчику или сам тяни себе трубу. Или поставщик сам создаёт и предлагает купить потребителю средство учёта с внешним доступом -- хоть видеокамера над счётчиком онлайн)) Естественно с оплатой дороговизны такого средства.
5. Дом коллективный, но услугу потребляет каждый индивидуально.
Радикальные меры к ... должникам!
Должники-то нередко от отсутствия этих мер. У меня у родственников в таком доме соседи -- 5 магазинов на рынке... долг только по холодной воде десятки тысяч. За отопление молчу)) Годами не платят. И не будут. Хоть с ОСББ, хоть нет.
detroytred написав:1. Как сделать - для этого специалисты. Но по крайней мере видел, что канализацию перекрывают индивидуально, не заходя в квартиру. За долги по воде или канализации.
2. Согласно п.3.
3. Продавец услуги имеет право не продавать Вам оную, если Вы не обеспечиваете требования к получению услуги -- доступ к средствам учёта. Это его право -- продавать Вам или нет.
4. Или право доступа к счетчику или сам тяни себе трубу. Или поставщик сам создаёт и предлагает купить потребителю средство учёта с внешним доступом -- хоть видеокамера над счётчиком онлайн)) Естественно с оплатой дороговизны такого средства.
5. Дом коллективный, но услугу потребляет каждый индивидуально.
Радикальные меры к ... должникам!
Должники-то нередко от отсутствия этих мер. У меня у родственников в таком доме соседи -- 5 магазинов на рынке... долг только по холодной воде десятки тысяч. За отопление молчу)) Годами не платят. И не будут. Хоть с ОСББ, хоть нет.
1. -- я же не спрашивал "подскажите, кого мне спросить?" -- я конкретно спросил: как в конкретную квартиру перестать подавать газ/свет? -- и тепло/воду -- при центральных стояках
2/3 -- я не спрашиваю про право. Я спрашиваю про "физику".
4. для этого "как-то" по имеющимся трубам нужно перестать "услуги" поставлять. Я уже 4 поста пытаюсь выяснить как это можно сделать... И даже если каким-то чудом такое случится -- возьмем обычный 5-ти этажный хрущ. В парадном на первом этаже будет 20! труб -- вы объемы этой "радости" представляете?
5. Из общих труб/кабелей -- т.е. "как-то" не совсем оно индивидуально получается.
>>> Радикальные меры к ... должникам! Смешно -- тут какие-то пару тупо "вчерную" построенных домов (Войцеховских) к комуникациям подключать не хотели -- так жильцы цирк с перекрытиями дорог устроили. А тут предлагается под 40% населения "нагнуть"... -- в любом случае -- собирайте единомышленников -- и под раду шины жечь. Но бесплатный совет -- хотя бы кума да брата возьмите -- троем не так скучно будет
Так я Вам в который раз и говорю: канализацию перекрывают через крышу, не входя в квартиру. За долг по воде и канализации. Куда воды сливать будут, если перекроют индивидуально канализацию? Электричество отрезают без доступа в квартиру.
С газом тоже по трубе стояка вполне реально отрезать (закрыть) именно индивидуальный вход.
Технически и физически реализуемо. Но не рнализуют даже при возможности.
Я с Вами дискутирую по государственной проблеме. Проблема не столько у отдельного гражданина, а у государства, общества.
Я шины не жгу... Желающих бороться за интересы государства-общества и так достаточно... Но воз и ныне там. Проблема должников, а точнее проблема государства с можновладцями, не желающими выполнять свои прямые обязанности (среди которых создание условий для решения проблем ЖКХ) - показывает, что усилия не в той плоскости.
Впрочем, по кругу. И мы задискутировались)) Мой изначальный посыл состоял -- ОСББ - это ошибочное решение в духе совка с коллективной ответственностью.
З.Ы. Вы упустили более лучший совет, тем более в стиле Вашего подхода и поставщиков услуг с государством --- мне тоже перестать платить!
Открою тайну -- в таком случае они перекладут эту плату на плательщиков. В том числе и в частных домах))), и в ОСББ. Тариф поднимут. Ещё поднимут, больше перекладут.
А я буду давать советы ... жгите шины. За мои долги.
Так я Вам в который раз и говорю: канализацию перекрывают через крышу, не входя в квартиру. За долг по воде и канализации. Куда воды сливать будут, если перекроют индивидуально канализацию? Электричество отрезают без доступа в квартиру.
С газом тоже по трубе стояка вполне реально отрезать (закрыть) именно индивидуальный вход.
Технически и физически реализуемо. Но не рнализуют даже при возможности.
Я с Вами дискутирую по государственной проблеме. Проблема не столько у отдельного гражданина, а у государства, общества.
Я шины не шгу... Желающих бороться за интересы государства-общества и так достаточно... Но воз и ныне там. Проблема должников, а точнее проблема государства с можновладцями, не желающими выполнять свои прямые обязанности (среди которых создание условий для решения проблем ЖКХ) - показывает, что усилия не в той плоскости.
Впрочем, по кругу. И мы задискутировались)) Мой изначальный посыл состоял -- ОСББ - это ошибочное решение в духе совка с коллективной ответственностью.
1. И еще раз. В который раз... Отопление. Газ. Свет. Вода. >>> Электричество отрезают без доступа в квартиру Я же уже писал: все "прирезать" как было -- занимает 5 минут максимум. Что потом делать. >>> канализацию перекрывают через крышу, не входя в квартиру Ага -- вы тоже той рекламной "пужалки" испугались? -- зря: этих бригад на всю страну по пальца одной руки пересчитать можно -- они тупо зашьются. Более того: народные умельцы эти заглушки давно научились "разглушать". >>> С газом тоже по трубе стояка вполне реально отрезать (закрыть) именно индивидуальный вход вообще не реально -- нужно спец-оборудование.
>>> Я с Вами дискутирую по государственной проблеме. Проблема не столько у отдельного гражданина, а у государства, общества. а я уже в который раз говорю: нет пока у государства никаких проблем -- долги делятся на всех плательщиков. Все (пока?) довольны.
>>> Желающих бороться за интересы государства-общества и так достаточно Так где же они все? -- я кроме "диванных воинов" никого не наблюдаю.
>>> Мой изначальный посыл состоял -- ОСББ - это ошибочное решение в духе совка с коллективной ответственностью. Я вполне понимаю такую житейскую позицию: _я решил_, что мне все должны. Но, увы, в реальном мире оно плохо работает. Еще раз: нужны индивидуальные условия -- нужно индивидуальное подключение. В общем доме такого не бывает.
hunter Так количество должников таким и становится, стало, потому что даже там, где есть возможность отрезать -- не отрезают.
Зашьются? Дорого? Должника с долгами за десятки-сотню тысяч отрезать...
При подключении государства к проблеме борьба с нарушителями была эффективнее. Но законодательно и исполнительной оно устранилось. Естественно результат таков.
Как это нет проблемы?!)) Она есть.
Ну Вы так активистам всех видов, волонтерам, жителям, перекрывающим дороги так и скажите -- диванные.
Зачем Вы утрируете - что пересичному все должны. Есть Конституция, законы, должностные лица льготы, деньги получают, пересичный налоги платит. Ничего сверх от государства не требуется-то.
С таким же успехом можно сказать, что в общем доме -- государстве -- такого не бывает .... и сделать СССР. Что и сделали. Только мини -- ОСББ. Как решение. На основании -- что ничего пересичному не обязаны.
Ещё раз: именно от такого подхода такой результат во всех сферах в государстве. Которое не должно нагибать всё, всех и вся, как в СССР, но и не самоустраняться, как в не в цивилизованной стране.
З.Ы. что потом делать? Так судовая власть и исполнительная служба у меня что ли? Или у государства, власть имущих. Об их обязанностях и идёт речь.
Еще раз: бригад -- 5 (пусть 10) -- на всю Страну. Должников -- только по Киеву -- 10000. На одну трубу им нужно примерно 5 часов. За сколько они хотя бы 1% всех должников Киев отключат -- прикинуть получится?
При всем при этом: я так и не услышал -- как отключать Свет. Газ. Отопление?
>>> При подключении государства к проблеме борьба с нарушителями была эффективнее. Но законодательно и исполнительной оно устранилось. Потому как не решается эта проблема "малой кровью" -- весь старый фонд нужно сносить, как минимум.
>>> Как это нет проблемы?!)) Я же написал: у государства -- нет. -- Долги делятся между плательщиками.
>>> Ну Вы так активистам всех видов, волонтерам, жителям, перекрывающим дороги так и скажите -- диванные. Это кто и когда перекрывал дороги (и где) ЗА обязательную установку счетчиков? -- да еще и с удаленным снятием показаний???
>>> Зачем Вы утрируете - что пересичному все должны. Так это ваши же слова: "я делать ничего не хочу -- пость добрый дядя - государство за меня все сделает"
>>> Есть Конституция, законы, должностные лица льготы, деньги получают, пересичный налоги платит. Ой как интересно: и где это в Конституции хоть что-то про комуналку (или ее неплательщиков) есть?
>>> На основании -- что ничего пересичному не обязаны. Так не обязаны -- или у вас расписка об обратном есть?
>>> Которое не должно нагибать всё, всех и вся, как в СССР, но и не самоустраняться, как в не в цивилизованной стране. Так не бывает такого -- или полицейское государство -- как у москалей -- или демократия...
Пока народ воровать не перестанет -- ничего не изменится.
hunter 10 тыс. Это общее число. Работать нужно по тем, у кого десятки-сотни тысяч долгов. А там и мелкие поймут, увидев.
Электричество отрезается. Не первый раз отвечаю. Газ, отопление -- сложнее. Но не считаю, что не реализуемо. Но факт -- что телодвижения пассивны и с водой и э-э.
Проблема есть. Потому что долги растут. Износ сетей, коммуникаций, мощностей. Крякнется какая-то Диканевка, там проблема коснется даже живущего в шалаше поблизости. Субсидии с бюджета могли бы тоже идти на развитие, а не участвовать в компенсации потерь должников.
Я указал на активистов и т.п. -- шире, чем именно за счетчики)) Потому что корень проблем один. Законодательная, судебная, исполнительная власть. По-моему, успешных стран с их таким низким уровнем выполнения своих функций нет. В успешных -- они работают... Выполняют свою функцию, обязанности. И никто за них их не выполнит.
Вы исказили. Не не хочу, а не буду, раз государство не выполняет свои функции. Какой добрый дядя????? Этот дядя налоги снимает, себе льготы, з-п и пр. берёт.
Посмотрите, что в Конституции должно государство...
Не бывает? В развитых демократических странах законодательная, исполн., судебная власть не нагибает нарушителей?))) А кто тогда, инопланетяне что ли.
>>> Электричество отрезается. Не первый раз отвечаю. Да что ж оно так туго доходит-то?!! -- и я не в первый раз отвечаю: так же легко оно должником назад подключается. Предлагаете в кошки-мышки играть -- устаивать сидячие засады электриков под каждым щитком? -- так бригад столько нет.
>>> Газ, отопление -- сложнее. Но не считаю, что не реализуемо. Еще раз: КАК?!! -- труба в квартире. -- не попав в квартиру от трубы не отрезать!
>>> Посмотрите, что в Конституции должно государство... Что должно? -- конкретно: по статьям.
Остальное, на фоне вопиющей неграмотности, даже не вижу смысла обсуждать.