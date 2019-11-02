Опалення підключили в 92% будинків українців

_hunter написав:>>> Электричество отрезается. Не первый раз отвечаю.
Да что ж оно так туго доходит-то?!! -- и я не в первый раз отвечаю: так же легко оно должником назад подключается. Предлагаете в кошки-мышки играть -- устаивать сидячие засады электриков под каждым щитком? -- так бригад столько нет.
>>> Газ, отопление -- сложнее. Но не считаю, что не реализуемо.
Еще раз: КАК?!! -- труба в квартире. -- не попав в квартиру от трубы не отрезать!
>>> Посмотрите, что в Конституции должно государство...
Что должно? -- конкретно: по статьям.
Остальное, на фоне вопиющей неграмотности, даже не вижу смысла обсуждать.
Смысла обсуждать уже не было после заявления, что проблемы нет.
А я уж думал, что ошибся, ожидая от Вас аргумента в адрес оппонента из серии *туго доходит*, *вопиющей безграмотности* и т.п.
Могли бы раньше)))