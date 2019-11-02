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Опалення підключили в
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Опалення підключили в 92% будинків українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 13:40

  _hunter написав:>>> Электричество отрезается. Не первый раз отвечаю.
Да что ж оно так туго доходит-то?!! -- и я не в первый раз отвечаю: так же легко оно должником назад подключается. Предлагаете в кошки-мышки играть -- устаивать сидячие засады электриков под каждым щитком? -- так бригад столько нет.

>>> Газ, отопление -- сложнее. Но не считаю, что не реализуемо.
Еще раз: КАК?!! -- труба в квартире. -- не попав в квартиру от трубы не отрезать!

>>> Посмотрите, что в Конституции должно государство...
Что должно? -- конкретно: по статьям.

Остальное, на фоне вопиющей неграмотности, даже не вижу смысла обсуждать.

Смысла обсуждать уже не было после заявления, что проблемы нет.

А я уж думал, что ошибся, ожидая от Вас аргумента в адрес оппонента из серии *туго доходит*, *вопиющей безграмотности* и т.п.

Могли бы раньше)))
detroytred
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