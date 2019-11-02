Опалення підключили в 92% будинків українців

Додано: Вів 12 лис, 2019 15:15

_hunter написав: detroytred написав: _hunter написав: >>> ... ветвях, я указал сразу.

И точно так же я сразу "указал": невозможно это сейчас сделать. -- евро-ляхи -- и тех "прижать" не смогли. А тут предлагается под 40% страны "нагнуть". >>> ... ветвях, я указал сразу.И точно так же я сразу "указал": невозможно это сейчас сделать. -- евро-ляхи -- и тех "прижать" не смогли. А тут предлагается под 40% страны "нагнуть".

Так в этом у нас и расхождение.

Вы - не смогли, потому что невозможно; , я - не смогли по причине не сильно-то и хотели, выполнить свои обязанности, это же сильнее напрячься нужно было, а зачем им...



Так с б*** хоть изобразили, попытались, а с коммунальными должниками не особо и пытаются даже.

40%-тов-то получились из-за этого. Так в этом у нас и расхождение.Вы - не смогли, потому что невозможно; , я - не смогли по причине не сильно-то и хотели, выполнить свои обязанности, это же сильнее напрячься нужно было, а зачем им...Так с б*** хоть изобразили, попытались, а с коммунальными должниками не особо и пытаются даже.40%-тов-то получились из-за этого.

Постарайтесь понять простую истину: у власти не полные идиоты сидят (как-бы оно не хотелось так считать).

С евро-ляхами шанс реально был -- их там тыщ 10 максимум. -- не хватило решимости идте до конца (ну и не очень хотелось, наверное).

Тут что предлагается? -- разрешение выселять должников из единственной квартиры? -- серьезно? -- после такого законопроекта тут майдан поднимется покруче Того майдана.

Вы в своем ОСББ порядок навести не можете. Да-да: именно вы! -- а пытаетесь расказывать как страной управлять кому-то... Постарайтесь понять простую истину: у власти не полные идиоты сидят (как-бы оно не хотелось так считать).С евро-ляхами шанс реально был -- их там тыщ 10 максимум. -- не хватило решимости идте до конца (ну и не очень хотелось, наверное).Тут что предлагается? -- разрешение выселять должников из единственной квартиры? -- серьезно? -- после такого законопроекта тут майдан поднимется покруче Того майдана.Вы в своем ОСББ порядок навести не можете. Да-да: именно вы! -- а пытаетесь расказывать как страной управлять кому-то...

Вы опять утрируете.Начиная с моего представления, что там идиоты и заканчивая, что я рассказываю, как управлять.Вы не хотите понять, что возможности того же главы ОСББ, поставщика услуг, простого гражданина и т.д. по наведению порядка --- фундаментально зависят от государства (работы должностных лиц по выполнению своих прямых обязанностей -- качества законов, исполнительной и судебной властей).Никто массово за государство (за президента, депутатов, министров, полицию и т.д.) работать по нивелированию их халатности, лени, коррупции и пр. не будет.По всем вопросам.Люди или не платят, или за границу.Ключевое -- это прямые обязанности должностных лиц.Это их работа.Инструменты управления в их руках. Именно в их. А не у пересичного или даже)) главы ОСББ.И чтобы мои соседи стали грамотнее, сознательнее -- это школа, СМИ и пр.Которые определяю не я, а власть имущие.То есть усилия по *пока сам народ ...* должны прилагать они, власть имущие.