Опалення підключили в 92% будинків українців

>>> Электричество отрезается. Не первый раз отвечаю.Да что ж оно так туго доходит-то?!! -- и я не в первый раз отвечаю: так же легко оно должником назад подключается. Предлагаете в кошки-мышки играть -- устаивать сидячие засады электриков под каждым щитком? -- так бригад столько нет.>>> Газ, отопление -- сложнее. Но не считаю, что не реализуемо.Еще раз: КАК?!! -- труба в квартире. -- не попав в квартиру от трубы не отрезать!>>> Посмотрите, что в Конституции должно государство...Что должно? -- конкретно: по статьям.Остальное, на фоне вопиющей неграмотности, даже не вижу смысла обсуждать.