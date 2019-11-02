Опалення підключили в 92% будинків українців

Додано: Вів 12 лис, 2019 15:41

>>> Начиная с моего представления, что там идиоты и заканчивая, что я рассказываю, как управлять.

не понял. А вот это-вот:

>>> О том, что решение проблемы комплексное - требуется действия со стороны государства

-- это разве не "рассказ": государству нужно всего лишь принять дейтсвия -- и все наладится? Или как?



>>> Вы не хотите понять, что возможности того же главы ОСББ, поставщика услуг...

А вы не хотите понять, что если даже в своем доме вы порядок навести не можете -- вы даже близко не представляете глубину проблемы на уровне всей страны.



>>> И чтобы мои соседи стали грамотнее, сознательнее -- это школа, СМИ и пр.

>>> Которые определяю не я, а власть имущие.

>>> То есть усилия по *пока сам народ ...* должны прилагать они, власть имущие.

И снова: я тут в стороночке постою -- а "они" -- пусть работают -- это им нужно.

Есть простая истина: "Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает"

-- если треть населения страны -- крадуны -- каждый третий (минимум) член правительства -- будет крадуном.