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Опалення підключили в
92% будинків українців

Опалення підключили в 92% будинків українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 13:40

  _hunter написав:>>> Электричество отрезается. Не первый раз отвечаю.
Да что ж оно так туго доходит-то?!! -- и я не в первый раз отвечаю: так же легко оно должником назад подключается. Предлагаете в кошки-мышки играть -- устаивать сидячие засады электриков под каждым щитком? -- так бригад столько нет.

>>> Газ, отопление -- сложнее. Но не считаю, что не реализуемо.
Еще раз: КАК?!! -- труба в квартире. -- не попав в квартиру от трубы не отрезать!

>>> Посмотрите, что в Конституции должно государство...
Что должно? -- конкретно: по статьям.

Остальное, на фоне вопиющей неграмотности, даже не вижу смысла обсуждать.

Смысла обсуждать уже не было после заявления, что проблемы нет.

А я уж думал, что ошибся, ожидая от Вас аргумента в адрес оппонента из серии *туго доходит*, *вопиющей безграмотности* и т.п.

Могли бы раньше)))
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 14:18

  detroytred написав:
  _hunter написав:>>> Электричество отрезается. Не первый раз отвечаю.
Да что ж оно так туго доходит-то?!! -- и я не в первый раз отвечаю: так же легко оно должником назад подключается. Предлагаете в кошки-мышки играть -- устаивать сидячие засады электриков под каждым щитком? -- так бригад столько нет.

>>> Газ, отопление -- сложнее. Но не считаю, что не реализуемо.
Еще раз: КАК?!! -- труба в квартире. -- не попав в квартиру от трубы не отрезать!

>>> Посмотрите, что в Конституции должно государство...
Что должно? -- конкретно: по статьям.

Остальное, на фоне вопиющей неграмотности, даже не вижу смысла обсуждать.

Смысла обсуждать уже не было после заявления, что проблемы нет.

А я уж думал, что ошибся, ожидая от Вас аргумента в адрес оппонента из серии *туго доходит*, *вопиющей безграмотности* и т.п.

Могли бы раньше)))

опять 25... "нет проблемы у государства" и "нет проблемы" -- это несколько разные вещи.

И как еще можно охарактеризовать "процесс", в котором русским по белому говорят "нет смысла отрезать провод -- назад привентить дело 5ти минут", а в ответ "так провод же можно отрезать!"
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 14:32

  _hunter написав:
  detroytred написав:
  _hunter написав:>>> Электричество отрезается. Не первый раз отвечаю.
Да что ж оно так туго доходит-то?!! -- и я не в первый раз отвечаю: так же легко оно должником назад подключается. Предлагаете в кошки-мышки играть -- устаивать сидячие засады электриков под каждым щитком? -- так бригад столько нет.

>>> Газ, отопление -- сложнее. Но не считаю, что не реализуемо.
Еще раз: КАК?!! -- труба в квартире. -- не попав в квартиру от трубы не отрезать!

>>> Посмотрите, что в Конституции должно государство...
Что должно? -- конкретно: по статьям.

Остальное, на фоне вопиющей неграмотности, даже не вижу смысла обсуждать.

Смысла обсуждать уже не было после заявления, что проблемы нет.

А я уж думал, что ошибся, ожидая от Вас аргумента в адрес оппонента из серии *туго доходит*, *вопиющей безграмотности* и т.п.

Могли бы раньше)))

опять 25... "нет проблемы у государства" и "нет проблемы" -- это несколько разные вещи.

И как еще можно охарактеризовать "процесс", в котором русским по белому говорят "нет смысла отрезать провод -- назад привентить дело 5ти минут", а в ответ "так провод же можно отрезать!"

Характеризуется точно -- утрирование, преувеличение с Вашей стороны.

Точно такое же, как *А тут всю армию распустить собираются...*.

Кроме того, после самостоятельного подключения не нужно проникновения в квартиру для штрафа и взыскания оного по суду.

О том, что решение проблемы комплексное - требуется действия со стороны государства в законодательной, исполнительной и судебной ветвях, я указал сразу.

И никто, кроме государства, эти его обязанности не выполнит.
Это его функции.
Его обязанность.

Когда оно самоустраняется от них, то растут долги, рвутся коммуникации, простреливают ноги.
И касается эта проблема по цепочкам многих. В том числе и живущих в частных домах и с индивидуальной разводкой.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 14:41

>>> ... ветвях, я указал сразу.
И точно так же я сразу "указал": невозможно это сейчас сделать. -- евро-ляхи -- и тех "прижать" не смогли. А тут предлагается под 40% страны "нагнуть".
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 14:47

  _hunter написав:>>> ... ветвях, я указал сразу.
И точно так же я сразу "указал": невозможно это сейчас сделать. -- евро-ляхи -- и тех "прижать" не смогли. А тут предлагается под 40% страны "нагнуть".

Так в этом у нас и расхождение.
Вы - не смогли, потому что невозможно; , я - не смогли по причине не сильно-то и хотели, выполнить свои обязанности, это же сильнее напрячься нужно было, а зачем им...

Так с б*** хоть изобразили, попытались, а с коммунальными должниками не особо и пытаются даже.
40%-тов-то получились из-за этого.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 14:56

  detroytred написав:
  _hunter написав:>>> ... ветвях, я указал сразу.
И точно так же я сразу "указал": невозможно это сейчас сделать. -- евро-ляхи -- и тех "прижать" не смогли. А тут предлагается под 40% страны "нагнуть".

Так в этом у нас и расхождение.
Вы - не смогли, потому что невозможно; , я - не смогли по причине не сильно-то и хотели, выполнить свои обязанности, это же сильнее напрячься нужно было, а зачем им...

Так с б*** хоть изобразили, попытались, а с коммунальными должниками не особо и пытаются даже.
40%-тов-то получились из-за этого.

Постарайтесь понять простую истину: у власти не полные идиоты сидят (как-бы оно не хотелось так считать).
С евро-ляхами шанс реально был -- их там тыщ 10 максимум. -- не хватило решимости идте до конца (ну и не очень хотелось, наверное).
Тут что предлагается? -- разрешение выселять должников из единственной квартиры? -- серьезно? -- после такого законопроекта тут майдан поднимется покруче Того майдана.
Вы в своем ОСББ порядок навести не можете. Да-да: именно вы! -- а пытаетесь расказывать как страной управлять кому-то...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 15:15

  _hunter написав:
  detroytred написав:
  _hunter написав:>>> ... ветвях, я указал сразу.
И точно так же я сразу "указал": невозможно это сейчас сделать. -- евро-ляхи -- и тех "прижать" не смогли. А тут предлагается под 40% страны "нагнуть".

Так в этом у нас и расхождение.
Вы - не смогли, потому что невозможно; , я - не смогли по причине не сильно-то и хотели, выполнить свои обязанности, это же сильнее напрячься нужно было, а зачем им...

Так с б*** хоть изобразили, попытались, а с коммунальными должниками не особо и пытаются даже.
40%-тов-то получились из-за этого.

Постарайтесь понять простую истину: у власти не полные идиоты сидят (как-бы оно не хотелось так считать).
С евро-ляхами шанс реально был -- их там тыщ 10 максимум. -- не хватило решимости идте до конца (ну и не очень хотелось, наверное).
Тут что предлагается? -- разрешение выселять должников из единственной квартиры? -- серьезно? -- после такого законопроекта тут майдан поднимется покруче Того майдана.
Вы в своем ОСББ порядок навести не можете. Да-да: именно вы! -- а пытаетесь расказывать как страной управлять кому-то...

Вы опять утрируете.
Начиная с моего представления, что там идиоты и заканчивая, что я рассказываю, как управлять.

Вы не хотите понять, что возможности того же главы ОСББ, поставщика услуг, простого гражданина и т.д. по наведению порядка --- фундаментально зависят от государства (работы должностных лиц по выполнению своих прямых обязанностей -- качества законов, исполнительной и судебной властей).


Никто массово за государство (за президента, депутатов, министров, полицию и т.д.) работать по нивелированию их халатности, лени, коррупции и пр. не будет.
По всем вопросам.
Люди или не платят, или за границу.

Ключевое -- это прямые обязанности должностных лиц.
Это их работа.

Инструменты управления в их руках. Именно в их. А не у пересичного или даже)) главы ОСББ.

И чтобы мои соседи стали грамотнее, сознательнее -- это школа, СМИ и пр.
Которые определяю не я, а власть имущие.
То есть усилия по *пока сам народ ...* должны прилагать они, власть имущие.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 15:41

Re: Опалення підключили в 92% будинків українців

>>> Начиная с моего представления, что там идиоты и заканчивая, что я рассказываю, как управлять.
не понял. А вот это-вот:
>>> О том, что решение проблемы комплексное - требуется действия со стороны государства
-- это разве не "рассказ": государству нужно всего лишь принять дейтсвия -- и все наладится? Или как?

>>> Вы не хотите понять, что возможности того же главы ОСББ, поставщика услуг...
А вы не хотите понять, что если даже в своем доме вы порядок навести не можете -- вы даже близко не представляете глубину проблемы на уровне всей страны.

>>> И чтобы мои соседи стали грамотнее, сознательнее -- это школа, СМИ и пр.
>>> Которые определяю не я, а власть имущие.
>>> То есть усилия по *пока сам народ ...* должны прилагать они, власть имущие.
И снова: я тут в стороночке постою -- а "они" -- пусть работают -- это им нужно.
Есть простая истина: "Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает"
-- если треть населения страны -- крадуны -- каждый третий (минимум) член правительства -- будет крадуном.
_hunter
 
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