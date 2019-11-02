Опалення підключили в 92% будинків українців

Додано: Вів 12 лис, 2019 19:11

_hunter написав: >>> Начиная с моего представления, что там идиоты и заканчивая, что я рассказываю, как управлять.

не понял. А вот это-вот:

>>> О том, что решение проблемы комплексное - требуется действия со стороны государства

-- это разве не "рассказ": государству нужно всего лишь принять дейтсвия -- и все наладится? Или как?



>>> Вы не хотите понять, что возможности того же главы ОСББ, поставщика услуг...

А вы не хотите понять, что если даже в своем доме вы порядок навести не можете -- вы даже близко не представляете глубину проблемы на уровне всей страны.



>>> И чтобы мои соседи стали грамотнее, сознательнее -- это школа, СМИ и пр.

>>> Которые определяю не я, а власть имущие.

>>> То есть усилия по *пока сам народ ...* должны прилагать они, власть имущие.

И снова: я тут в стороночке постою -- а "они" -- пусть работают -- это им нужно.

Есть простая истина: "Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает"

-- если треть населения страны -- крадуны -- каждый третий (минимум) член правительства -- будет крадуном. >>> Начиная с моего представления, что там идиоты и заканчивая, что я рассказываю, как управлять.не понял. А вот это-вот:>>> О том, что решение проблемы комплексное - требуется действия со стороны государства-- это разве не "рассказ": государству нужно всего лишь принять дейтсвия -- и все наладится? Или как?>>> Вы не хотите понять, что возможности того же главы ОСББ, поставщика услуг...А вы не хотите понять, что если даже в своем доме вы порядок навести не можете -- вы даже близко не представляете глубину проблемы на уровне всей страны.>>> И чтобы мои соседи стали грамотнее, сознательнее -- это школа, СМИ и пр.>>> Которые определяю не я, а власть имущие.>>> То есть усилия по *пока сам народ ...* должны прилагать они, власть имущие.И снова: я тут в стороночке постою -- а "они" -- пусть работают -- это им нужно.Есть простая истина: "Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает"-- если треть населения страны -- крадуны -- каждый третий (минимум) член правительства -- будет крадуном.

1. Я же не указываю, что и как им (должностным лицам) делать. Пусть консультируются-учатся у специалистов. Тех, которые решают и работают с такими проблемами. Развитые демократические общества им в помощь.2. Вы опять прибегаете к аргументу, что Вы видали, знаете, а оппонент вопиюще неграмотный.Меряться с Вами я не собираюсь, вышел из этого возраста. Лишь скажу, что участвовал, а ещё больше наблюдал работу на государственном уровне. Не говоря уж об уровне города.Всё зависит от цели и желания дрлжностного лица, и главное -- помощи или препятствий со стороны его вышестоящих начальников.3. Каждый занимается своей работой, своими функциональными обязанностями. За президента, премьера, министров, судей -- никто работать не будет. Да они и не дадут!))))Заслуживает... - это не истина, а поговорка. И не более.Истина - это факт, что власть имущие при желании перекраивают страну и общество.Естественно в рамках.Так никто и не говорит, чтобы утопию какую-то создали или Германию догнали-перегнали.Речь о запущенности проблем.З.Ы. желание постоять в стороночке возникает даже у порядочных граждан, когда надоедает бороться без толку.Потому что все потуги-работа нивелируются бездействием, халатностью или ошибками вышестоящих *работников*.Ключевое слово - даже.Народ сам по себе созревать будет долго. Особенно глядя на такую элиту - вообще никогда.Это как по пустыне водил бы не Моисей, а прохиндей. Хоть 1000 лет. Без толку.