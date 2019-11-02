Опалення підключили в 92% будинків українців

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_hunter написав:>>> Электричество отрезается. Не первый раз отвечаю. Да что ж оно так туго доходит-то?!! -- и я не в первый раз отвечаю: так же легко оно должником назад подключается. Предлагаете в кошки-мышки играть -- устаивать сидячие засады электриков под каждым щитком? -- так бригад столько нет.
>>> Газ, отопление -- сложнее. Но не считаю, что не реализуемо. Еще раз: КАК?!! -- труба в квартире. -- не попав в квартиру от трубы не отрезать!
>>> Посмотрите, что в Конституции должно государство... Что должно? -- конкретно: по статьям.
Остальное, на фоне вопиющей неграмотности, даже не вижу смысла обсуждать.
Смысла обсуждать уже не было после заявления, что проблемы нет.
А я уж думал, что ошибся, ожидая от Вас аргумента в адрес оппонента из серии *туго доходит*, *вопиющей безграмотности* и т.п.
_hunter написав:>>> Электричество отрезается. Не первый раз отвечаю. Да что ж оно так туго доходит-то?!! -- и я не в первый раз отвечаю: так же легко оно должником назад подключается. Предлагаете в кошки-мышки играть -- устаивать сидячие засады электриков под каждым щитком? -- так бригад столько нет.
>>> Газ, отопление -- сложнее. Но не считаю, что не реализуемо. Еще раз: КАК?!! -- труба в квартире. -- не попав в квартиру от трубы не отрезать!
>>> Посмотрите, что в Конституции должно государство... Что должно? -- конкретно: по статьям.
Остальное, на фоне вопиющей неграмотности, даже не вижу смысла обсуждать.
Смысла обсуждать уже не было после заявления, что проблемы нет.
А я уж думал, что ошибся, ожидая от Вас аргумента в адрес оппонента из серии *туго доходит*, *вопиющей безграмотности* и т.п.
Могли бы раньше)))
опять 25... "нет проблемы у государства" и "нет проблемы" -- это несколько разные вещи.
И как еще можно охарактеризовать "процесс", в котором русским по белому говорят "нет смысла отрезать провод -- назад привентить дело 5ти минут", а в ответ "так провод же можно отрезать!"
_hunter написав:>>> Электричество отрезается. Не первый раз отвечаю. Да что ж оно так туго доходит-то?!! -- и я не в первый раз отвечаю: так же легко оно должником назад подключается. Предлагаете в кошки-мышки играть -- устаивать сидячие засады электриков под каждым щитком? -- так бригад столько нет.
>>> Газ, отопление -- сложнее. Но не считаю, что не реализуемо. Еще раз: КАК?!! -- труба в квартире. -- не попав в квартиру от трубы не отрезать!
>>> Посмотрите, что в Конституции должно государство... Что должно? -- конкретно: по статьям.
Остальное, на фоне вопиющей неграмотности, даже не вижу смысла обсуждать.
Смысла обсуждать уже не было после заявления, что проблемы нет.
А я уж думал, что ошибся, ожидая от Вас аргумента в адрес оппонента из серии *туго доходит*, *вопиющей безграмотности* и т.п.
Могли бы раньше)))
опять 25... "нет проблемы у государства" и "нет проблемы" -- это несколько разные вещи.
И как еще можно охарактеризовать "процесс", в котором русским по белому говорят "нет смысла отрезать провод -- назад привентить дело 5ти минут", а в ответ "так провод же можно отрезать!"
Характеризуется точно -- утрирование, преувеличение с Вашей стороны.
Точно такое же, как *А тут всю армию распустить собираются...*.
Кроме того, после самостоятельного подключения не нужно проникновения в квартиру для штрафа и взыскания оного по суду.
О том, что решение проблемы комплексное - требуется действия со стороны государства в законодательной, исполнительной и судебной ветвях, я указал сразу.
И никто, кроме государства, эти его обязанности не выполнит. Это его функции. Его обязанность.
Когда оно самоустраняется от них, то растут долги, рвутся коммуникации, простреливают ноги. И касается эта проблема по цепочкам многих. В том числе и живущих в частных домах и с индивидуальной разводкой.
_hunter написав:>>> ... ветвях, я указал сразу. И точно так же я сразу "указал": невозможно это сейчас сделать. -- евро-ляхи -- и тех "прижать" не смогли. А тут предлагается под 40% страны "нагнуть".
Так в этом у нас и расхождение. Вы - не смогли, потому что невозможно; , я - не смогли по причине не сильно-то и хотели, выполнить свои обязанности, это же сильнее напрячься нужно было, а зачем им...
Так с б*** хоть изобразили, попытались, а с коммунальными должниками не особо и пытаются даже. 40%-тов-то получились из-за этого.
Постарайтесь понять простую истину: у власти не полные идиоты сидят (как-бы оно не хотелось так считать). С евро-ляхами шанс реально был -- их там тыщ 10 максимум. -- не хватило решимости идте до конца (ну и не очень хотелось, наверное). Тут что предлагается? -- разрешение выселять должников из единственной квартиры? -- серьезно? -- после такого законопроекта тут майдан поднимется покруче Того майдана. Вы в своем ОСББ порядок навести не можете. Да-да: именно вы! -- а пытаетесь расказывать как страной управлять кому-то...
_hunter написав:>>> ... ветвях, я указал сразу. И точно так же я сразу "указал": невозможно это сейчас сделать. -- евро-ляхи -- и тех "прижать" не смогли. А тут предлагается под 40% страны "нагнуть".
Так в этом у нас и расхождение. Вы - не смогли, потому что невозможно; , я - не смогли по причине не сильно-то и хотели, выполнить свои обязанности, это же сильнее напрячься нужно было, а зачем им...
Так с б*** хоть изобразили, попытались, а с коммунальными должниками не особо и пытаются даже. 40%-тов-то получились из-за этого.
Постарайтесь понять простую истину: у власти не полные идиоты сидят (как-бы оно не хотелось так считать). С евро-ляхами шанс реально был -- их там тыщ 10 максимум. -- не хватило решимости идте до конца (ну и не очень хотелось, наверное). Тут что предлагается? -- разрешение выселять должников из единственной квартиры? -- серьезно? -- после такого законопроекта тут майдан поднимется покруче Того майдана. Вы в своем ОСББ порядок навести не можете. Да-да: именно вы! -- а пытаетесь расказывать как страной управлять кому-то...
Вы опять утрируете. Начиная с моего представления, что там идиоты и заканчивая, что я рассказываю, как управлять.
Вы не хотите понять, что возможности того же главы ОСББ, поставщика услуг, простого гражданина и т.д. по наведению порядка --- фундаментально зависят от государства (работы должностных лиц по выполнению своих прямых обязанностей -- качества законов, исполнительной и судебной властей).
Никто массово за государство (за президента, депутатов, министров, полицию и т.д.) работать по нивелированию их халатности, лени, коррупции и пр. не будет. По всем вопросам. Люди или не платят, или за границу.
Ключевое -- это прямые обязанности должностных лиц. Это их работа.
Инструменты управления в их руках. Именно в их. А не у пересичного или даже)) главы ОСББ.
И чтобы мои соседи стали грамотнее, сознательнее -- это школа, СМИ и пр. Которые определяю не я, а власть имущие. То есть усилия по *пока сам народ ...* должны прилагать они, власть имущие.
>>> Начиная с моего представления, что там идиоты и заканчивая, что я рассказываю, как управлять. не понял. А вот это-вот: >>> О том, что решение проблемы комплексное - требуется действия со стороны государства -- это разве не "рассказ": государству нужно всего лишь принять дейтсвия -- и все наладится? Или как?
>>> Вы не хотите понять, что возможности того же главы ОСББ, поставщика услуг... А вы не хотите понять, что если даже в своем доме вы порядок навести не можете -- вы даже близко не представляете глубину проблемы на уровне всей страны.
>>> И чтобы мои соседи стали грамотнее, сознательнее -- это школа, СМИ и пр. >>> Которые определяю не я, а власть имущие. >>> То есть усилия по *пока сам народ ...* должны прилагать они, власть имущие. И снова: я тут в стороночке постою -- а "они" -- пусть работают -- это им нужно. Есть простая истина: "Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает" -- если треть населения страны -- крадуны -- каждый третий (минимум) член правительства -- будет крадуном.
_hunter написав:>>> Начиная с моего представления, что там идиоты и заканчивая, что я рассказываю, как управлять. не понял. А вот это-вот: >>> О том, что решение проблемы комплексное - требуется действия со стороны государства -- это разве не "рассказ": государству нужно всего лишь принять дейтсвия -- и все наладится? Или как?
>>> Вы не хотите понять, что возможности того же главы ОСББ, поставщика услуг... А вы не хотите понять, что если даже в своем доме вы порядок навести не можете -- вы даже близко не представляете глубину проблемы на уровне всей страны.
>>> И чтобы мои соседи стали грамотнее, сознательнее -- это школа, СМИ и пр. >>> Которые определяю не я, а власть имущие. >>> То есть усилия по *пока сам народ ...* должны прилагать они, власть имущие. И снова: я тут в стороночке постою -- а "они" -- пусть работают -- это им нужно. Есть простая истина: "Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает" -- если треть населения страны -- крадуны -- каждый третий (минимум) член правительства -- будет крадуном.
1. Я же не указываю, что и как им (должностным лицам) делать. Пусть консультируются-учатся у специалистов. Тех, которые решают и работают с такими проблемами. Развитые демократические общества им в помощь.
2. Вы опять прибегаете к аргументу в стиле, что Вы видали-представляете-знаете, а оппонент вопиюще неграмотный. Меряться с Вами я не собираюсь. Основаниями для представлений о государственном уровне. Лишь укажу, что всё зависит от цели и желания дрлжностного лица, и главное -- помощи или препятствий со стороны его вышестоящих начальников.
3. Каждый занимается своей работой, своими функциональными обязанностями. За президента, премьера, министров, судей -- никто работать не будет. Да они и не дадут!))))
Заслуживает... - это не истина, а поговорка. И не более. Истина - это факт, что власть имущие при желании перекраивают страну и общество. Естественно в рамках. Так никто и не говорит, чтобы утопию какую-то создали или Германию догнали-перегнали. Речь о запущенности проблем.
З.Ы. желание постоять в стороночке возникает даже у порядочных граждан, когда надоедает бороться без толку. Потому что все потуги-работа нивелируются бездействием, халатностью или ошибками вышестоящих *работников*. Ключевое слово - даже.
Народ сам по себе созревать будет долго. Особенно глядя на такую элиту - вообще никогда. Это как по пустыне водил бы не Моисей, а прохиндей. Хоть 1000 лет. Без толку.
_hunter написав:>>> Начиная с моего представления, что там идиоты и заканчивая, что я рассказываю, как управлять. не понял. А вот это-вот: >>> О том, что решение проблемы комплексное - требуется действия со стороны государства -- это разве не "рассказ": государству нужно всего лишь принять дейтсвия -- и все наладится? Или как?
>>> Вы не хотите понять, что возможности того же главы ОСББ, поставщика услуг... А вы не хотите понять, что если даже в своем доме вы порядок навести не можете -- вы даже близко не представляете глубину проблемы на уровне всей страны.
>>> И чтобы мои соседи стали грамотнее, сознательнее -- это школа, СМИ и пр. >>> Которые определяю не я, а власть имущие. >>> То есть усилия по *пока сам народ ...* должны прилагать они, власть имущие. И снова: я тут в стороночке постою -- а "они" -- пусть работают -- это им нужно. Есть простая истина: "Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает" -- если треть населения страны -- крадуны -- каждый третий (минимум) член правительства -- будет крадуном.
1. Я же не указываю, что и как им (должностным лицам) делать. Пусть консультируются-учатся у специалистов. Тех, которые решают и работают с такими проблемами. Развитые демократические общества им в помощь.
2. Вы опять прибегаете к аргументу в стиле, что Вы видали-представляете-знаете, а оппонент вопиюще неграмотный. Меряться с Вами я не собираюсь. Основаниями для представлений о государственном уровне. Лишь укажу, что всё зависит от цели и желания дрлжностного лица, и главное -- помощи или препятствий со стороны его вышестоящих начальников.
3. Каждый занимается своей работой, своими функциональными обязанностями. За президента, премьера, министров, судей -- никто работать не будет. Да они и не дадут!))))
Заслуживает... - это не истина, а поговорка. И не более. Истина - это факт, что власть имущие при желании перекраивают страну и общество. Естественно в рамках. Так никто и не говорит, чтобы утопию какую-то создали или Германию догнали-перегнали. Речь о запущенности проблем.
З.Ы. желание постоять в стороночке возникает даже у порядочных граждан, когда надоедает бороться без толку. Потому что все потуги-работа нивелируются бездействием, халатностью или ошибками вышестоящих *работников*. Ключевое слово - даже.
Народ сам по себе созревать будет долго. Особенно глядя на такую элиту - вообще никогда. Это как по пустыне водил бы не Моисей, а прохиндей. Хоть 1000 лет. Без толку.
>>> 1. Я же не указываю, что и как им (должностным лицам) делать В этом и проблема: типа-стратегические советы давать в стиле Совы (из анекдота про мышей/ежиков) -- оно несколько бессмысленно
>>> 2. Вы опять прибегаете к аргументу в стиле, что Вы видали-представляете-знаете Но ни единого хоть близко похожего на реальность совета я до сих пор не увидел...
>>> 3. Каждый занимается своей работой, своими функциональными обязанностями Ну как бы да. Но, опять же, обещанный список статей Конституции (которые прямо-таки "требуют" чего-то от президента(или кого?)) я так и не получил.
>>> Заслуживает... - это не истина, а поговорка. И не более. Истина - это факт, что власть имущие при желании перекраивают страну и общество. Софистика. Истина/поговорка/наблюдение -- сути это не меняет. Другая истина -- это факт, что "власть не имущие" точно так же при желании перекраивают. И объяснения почему одним это желание "не иметь" можно, а другим -- нет -- я до сих пор не увидел.