Опалення підключили в 92% будинків українців

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hunter Ст. 104 Президент: обязуюсь ... дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу.
То есть обязан.
2. Ещё раз)) У должностных лиц -- перечень обязанностей на розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну, правову державу, на гiдний ривень жития и т.д., и т.п. -- это прямые обязанности по должности. Должности, по работе.
А у дворника свои. Прямые. И с дворника есть кому спросить. С президента, депутатов премьера, министров и т.д, -- механизм спроса, влияния не определён, не функционирует. Они сами власть имущие.
Когда я вижу грязный двор, то претензии к дворнику у меня в последнюю очередь.
3. Я не собираюсь давать конкретные советы специалистам. Но если я вижу, что сам подход ошибочный, то обращаю на именно это внимание.
4. Смысл есть -- потому что результат страны-общества за окошком. И реальность говорит о том, что управляет (даёт этот результат) не пересичный (условный народ - кухарка, дворник и т.д.) (как это написано на бумаге, а также в советских пропагандистских речах)), а власть имущие.
*власть не имущие точно также* 100 с одной гривной оказывают меньшее влияние, чем один со ста гривнами. Пересичные имеют возможности и способности государственного уровня -- только в коммунистических утопиях...
*Почему * одним не иметь желания нельзя? Я уже отвечал не раз)) Потому что у власть имущих рычаги-инструменты управления-влияния. У них эта функция и инструменты в обществе. Второго комплекта нет. Да и денег-льгот они за это получают немного))) больше. Именно за это.
За то что дворника обязан контролировать-влиять, кто-то)) получает деньги. Это его прямая обязанность.
З.Ы. самоврядування на местах -- как максимум от пересичных. Хорошо. Но толк будет только, если эти пересичные получат инструменты какие-то. Даже не дополнительные, а хотя бы нормальные законы, исполн. службы и суды.
ОСББ - хорошо. Но без этих законов, исполн, судов -- малоэффективны.
detroytred написав:hunter Ст. 104 Президент: обязуюсь ... дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу.
То есть обязан.
2. Ещё раз)) У должностных лиц -- перечень обязанностей на розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну, правову державу, на гiдний ривень жития и т.д., и т.п. -- это прямые обязанности по должности. Должности, по работе.
А у дворника свои. Прямые. И с дворника есть кому спросить. С президента, депутатов премьера, министров и т.д, -- механизм спроса, влияния не определён, не функционирует. Они сами власть имущие.
Когда я вижу грязный двор, то претензии к дворнику у меня в последнюю очередь.
3. Я не собираюсь давать конкретные советы специалистам. Но если я вижу, что сам подход ошибочный, то обращаю на именно это внимание.
4. Смысл есть -- потому что результат страны-общества за окошком. И реальность говорит о том, что управляет (даёт этот результат) не пересичный (условный народ - кухарка, дворник и т.д.) (как это написано на бумаге, а также в советских пропагандистских речах)), а власть имущие.
*власть не имущие точно также* 100 с одной гривной оказывают меньшее влияние, чем один со ста гривнами. Пересичные имеют возможности и способности государственного уровня -- только в коммунистических утопиях...
*Почему * одним не иметь желания нельзя? Я уже отвечал не раз)) Потому что у власть имущих рычаги-инструменты управления-влияния. У них эта функция и инструменты в обществе. Второго комплекта нет. Да и денег-льгот они за это получают немного))) больше. Именно за это.
За то что дворника обязан контролировать-влиять, кто-то)) получает деньги. Это его прямая обязанность.
>>> Президент: обязуюсь ... дбати про Кто-то на конституцию изначально ссылался... И все эти дбаты/благо/прочее -- очень широко можно трактовать.
>>> 2. Ещё раз)) >>> У должностных лиц -- перечень обязанностей на розвивати і зміцнювати И еще раз: нут у них таких обязанностей. Или ссылки на должностные инструкции, пожалуйста...
>>> С президента, депутатов премьера, министров и т.д, -- механизм спроса, влияния не определён, не функционирует. в смысле не определен? -- выбирайте только самых достойны -- с ними никаких проблем не будет.
>>> 3. Я не собираюсь давать конкретные советы специалистам. Но если я вижу, что сам подход ошибочный, то обращаю на именно это внимание. Критерий ошибочности -- какой? -- а то я вижу что-то из разряда: "это не правильно что ночью темно, а днем светло -- нужно поменять -- как -- мне всеравно."
>>> Я уже отвечал не раз)) >>> Потому что у власть имущих рычаги-инструменты управления-влияния. >>> У них эта функция и инструменты в обществе. >>> Второго комплекта нет. Ответ "потому, что гладиолус -- ответом является только формально". "я так щитаю" -- тоже не слишком хороший. У общества есть точно такие же рычаги -- пример 2014г -- показателен.
hunter Нет смысла дискутировать. Пример 2014-го года, как и множество других примеров истории, показал, что народ может (способен) разрушить-снести неудовлетворяющее его. Но к созидание-реформирование ему недоступно, не имеет способностей. Априори. После того, как я только что акцентировал на этом внимание, Вы обращаетесь к этому примеру. Смысла дискутировать нет. В качестве контраргумента Вы должны были сослаться на пример созидания. А так по кругу...
2. Если у должностного лица, например, в обязанностях - обороноспособность государства; или отвечает за уровень боевой подготовки части; или за участок теплотрассы и т.д. -- то естественно за какой уровень? Дабы была армия, дабы была в-ч, дабы была теплотрасса, абы экономика, абв с-х; абы ...
За уровень гiдний.. Но если проблем нет, уровень гiдний, достаточный, то смысл дискуссии?!
Я Вам дал цитату из президент обязуюсь... Высшее должностное лицо.
3. Критерий ошибочности? Опять по кругу - есть проблема и не уровня села.
4. Выбирайте достойных? Такой возможности у населения нет. Априори нет. Выбирают из предложенного. И под влиянием СМИ и пр. Не говоря, что уровень подготовки и доступности информации избирателю определяется школой, СМИ, примерами самих власть имущих.
Это не гладиолус - это факт ---- инструменты управления у власть имущих. На них и львиная доля ответственности.
Отдайте их реально народу, тогда с него и спрашивайте. (Естественно, что этого нельзя ни в коем случае делать. Но от этого факт владения власть имущими и их ответственность никуда не одеваются).
зы. своё *я так щитаю* - я обосновываю. Вы же упираете на поговорки, гладиолусы, гиперболизацию.
Проще: Ваши аргументы базируются -- народ (пересични не такие) не такой)) Мои -- управленцы не такие.
У меня аргумент: одни и те же люди при разных управленцах дают разный результат. При управленцах, имеющих целью лишь своё личное обогащение ...
Наши власть имущие не идиоты, не тупые и т.п., просто развитие государства и общества у них, как цель -- лишь бы не развалилось)) А эту функцию никто за них не выполнит.
detroytred написав:hunter Нет смысла дискутировать. Пример 2014-го года, как и множество других примеров истории, показал, что народ может (способен) разрушить-снести неудовлетворяющее его. Но к созидание-реформирование ему недоступно, не имеет способностей. Априори. После того, как я только что акцентировал на этом внимание, Вы обращаетесь к этому примеру. Смысла дискутировать нет. В качестве контраргумента Вы должны были сослаться на пример созидания. А так по кругу...
2. Если у должностного лица, например, в обязанностях - обороноспособность государства; или отвечает за уровень боевой подготовки части; или за участок теплотрассы и т.д. -- то естественно за какой уровень? Дабы была армия, дабы была в-ч, дабы была теплотрасса, абы экономика, абв с-х; абы ...
За уровень гiдний.. Но если проблем нет, уровень гiдний, достаточный, то смысл дискуссии?!
Я Вам дал цитату из президент обязуюсь... Высшее должностное лицо.
3. Критерий ошибочности? Опять по кругу - есть проблема и не уровня села.
4. Выбирайте достойных? Такой возможности у населения нет. Априори нет. Выбирают из предложенного. И под влиянием СМИ и пр. Не говоря, что уровень подготовки и доступности информации избирателю определяется школой, СМИ, примерами самих власть имущих.
Это не гладиолус - это факт ---- инструменты управления у власть имущих. На них и львиная доля ответственности.
Отдайте их реально народу, тогда с него и спрашивайте. (Естественно, что этого нельзя ни в коем случае делать. Но от этого факт владения власть имущими и их ответственность никуда не одеваются).
зы. своё *я так щитаю* - я обосновываю. Вы же упираете на поговорки, гладиолусы, гиперболизацию.
Проще: Ваши аргументы базируются -- народ (пересични не такие) не такой)) Мои -- управленцы не такие.
У меня аргумент: одни и те же люди при разных управленцах дают разный результат. При управленцах, имеющих целью лишь своё личное обогащение ...
Наши власть имущие не идиоты, не тупые и т.п., просто развитие государства и общества у них, как цель -- лишь бы не развалилось)) А эту функцию никто за них не выполнит.
>>> В качестве контраргумента Вы должны были сослаться на пример созидания. В смысле? -- откуда уже "созидание" появилось? -- аргумент был "у народа нет рычагов влияния на власть". Я этот рычаг показал. Примеров "созидания" в истории Украины вообще нет.
>>> 2. Если у должностного лица, например, в обязанностях - обороноспособность государства; или отвечает за уровень боевой подготовки части; Теперь найдите лицо, у которого в обязанностях написанно "бороться с крадунами коммуналки" -- и все станет понятно
>>> Я Вам дал цитату из президент обязуюсь... А обещание было -- из Конституции.
>>> 3. Критерий ошибочности? Опять по кругу - есть проблема и не уровня села. Отвечу вам с вашей же "глубиной" проработки: решение тоже _уже_ есть -- просто нужно чтобы крадуны красть перестали. Все.
>>> Такой возможности у населения нет. Априори нет. Выбирают из предложенного. И под влиянием СМИ и пр. Ооо! -- начинает появляться понимание. А "предложенное" -- откуда появляется? -- из тех же крадунов. Т.е. вы предлагаете крадунам самим с собой бороться?
>>> Это не гладиолус - это факт ---- инструменты управления у власть имущих. А дает им эти инструменты кто? -- народ... -- На них и львиная доля ответственности.
>>> Отдайте их реально народу, тогда с него и спрашивайте. >>> (Естественно, что этого нельзя ни в коем случае делать. Но от этого факт владения власть имущими и их ответственность никуда не одеваются). Вы, чтоли, Конституцию почитайте -- на которую ссылаетесь: Статья 5: Носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является народ
>>> зы. своё *я так щитаю* - я обосновываю. не заметил. Пару примеров можно?
>>> У меня аргумент: одни и те же люди при разных управленцах дают разный результат. >>> При управленцах, имеющих целью лишь своё личное обогащение ... Так у меня на это простой контр-аргумент есть: "одни и те же управленцы при разных людях дают разный результат."
hunter 1. То, что я пропустил - по созиданию! нет рычагов влияния на власть -- согласен. Но это же очевидно из сути дискуссии. Могу добавить наперёд, чтобы не придирались, что рычаги (для влияния по созиданию) есть, но столь малые, что не играют роли.
2. Да это уже троллинг. - Разумеется, что в Конституции не говорится о крадунах коммуналки. - президент обязуюсь -- цитата из Конституции. Зачем троллить-то?
3. Ожидание -- это не решение, не действия. Когда оно идёт, а проблема не уменьшается.
4. Предложение от народа -- это миф. Покажите его. Народ хочет более честного, порядочного, трудолюбивого, умного и т.д. Чем предлагаемые ему. На 40 млн. нет???))))
5. Народ даёт инструменты? О том и речь, что от безысходности! И из предложенных!!! И под мантпуляциями СМИ и пр!!! Жертва сама виновата?!))))
6. Фактически реализации ст.5 Конституции нет. В данном случае речь о факте.
7. Ну и? Я это не отрицаю. Ваше мнение -- ожидание изменения людей. Моё -- люди быстрее изменятся , когда ими лучше (эффективнее и целенаправленнее) управляют.
Без этого -- могут и вообще не меняться сверхдолго.
И всё это упрется в необходимость законов, исполнительной и судебной.
Начальник ЖЭКа пусть хоть за свой счёт: * обеспечивает бесперебойную работу оборудования и устройств в жилых домах, надлежащее содержание элементов внешнего благоустройства, соблюдение санитарно-технических и противопожарных правил.* А президент - достойный уровень жизни.
Если не хотят через законы, исполн. и судовую власть))) Дать поставщику услуг (эл, воды и т.д.) возможность взыскания оплаты за предоставленную услугу.