Опалення підключили в 92% будинків українців

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 11:18

hunter
1. После уточнения стало очевидно?
Или ещё нет?))

2. Присяга определена в Конституции. Конституцией.
Если что -- это не такие уж разные вещи.
Если что -- могу сказать, что обязанности определены присягой президента определённой в Конституции.
А не на заборе записью.

3.
4. Для развития государства (для решения проблем) -- обязанности государства не должны быть мифом.
Об этом и дискуссия.
Это я Вам и показываю.
Что сначала власть имущие сами берутся за выполнение своих обязанностей и подталкивают (инструментами) к этому пересичных, реформируя...

Если народ сам начнёт платить налоги, не красть, усмирять стреляющих в ногу, наказывать вместо суда нарушителей, защищать от агрессора и т.д. ---- то зачем стране и обществу реформы законодат., исполн и судовой? Зачем?
:lol: :lol: :lol:

4а. Троллинг.
На конкретный вопрос.
Я Вам указал, что желает народ.
Вы же на якобы желание народа ссылались.

5. Волнует.
Только Вы упорно игнорирует нюанс -- у одних политика и пр. являются ПРЯМЫМИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ должностными ОБЯЗАННОСТЯМИ, у других (пересичных) - нет.

)))))))))))
Кто сидит ждёт-то?!))))))
Народ сам решает: валит за границу, крадет, бухает и т.д.
Но проблема-то не решается.
В такой ситуации нормальный управленец создаёт условия, чтобы народ иначе решал. Изменениями в законах, исполнении и судах.
Это прямая обязанность управленца.
Их функция в обществе.
Никто за них ее не выполнит.

В первую очередь должна появиться цель, реальное желание и начало действий у управленцев.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 11:26

  _hunter написав:
  detroytred"[quote="4794141:_hunter написав:
  detroytred написав:hunter
Не))
Ну если должностные лица могут обеспечить выполнение своих прямых обязанностей без понижения уровня неплатежей, то я только за.

Вот обязанности начальника ЖЭКа, например.
https://jobs.ua/rus/job_description/view/1057

Или президент - достойный уровень жизни.

И всё это упрется в необходимость законов, исполнительной и судебной.

Начальник ЖЭКа пусть хоть за свой счёт: * обеспечивает бесперебойную работу оборудования и устройств в жилых домах, надлежащее содержание элементов внешнего благоустройства, соблюдение санитарно-технических и противопожарных правил.*
А президент - достойный уровень жизни.

Если не хотят через законы, исполн. и судовую власть)))
Дать поставщику услуг (эл, воды и т.д.) возможность взыскания оплаты за предоставленную услугу.


>>> Вот обязанности начальника ЖЭКа, например.
И что? -- где там "борьба с крадунами" прописана?

>>> * обеспечивает бесперебойную работу оборудования и устройств в жилых домах
тут один момент: это касается только ЖЕКовского оборудования => Тоже мимо кассы...

1. Да пусть хоть за свой счёт или с помощью инопланетян, если может выполнить свои обязанности без решения проблемы крадунов (неплатежей).

2. ЖЭК -- в качестве примера должностного лица, где у него написано в обязанностях. Вы же сами просили...
Вам и дал из обязан -- от ЖЭКа и президента.
Можете сами поискать в обязанностях должностных лиц города, министерств -- обязаны ли они.


>>> 1. Да пусть хоть за свой счёт или с помощью инопланетян, если может выполнить свои обязанности без решения проблемы крадунов (неплатежей).
>>> 2. ЖЭК -- в качестве примера должностного лица, где у него написано в обязанностях. Вы же сами просили...
>>> Вам и дал из обязан -- от ЖЭКа и президента.
Я же только что писал: нет в той "писульке" борьбы с крадунами -- просто нет.[/quote]
Троллите?


Поэтому не отвечаете на мой вопрос: разве можно выполнить обязанности (по обеспечению надлежащего состояния коммуникаций и работы; а также гiдного рiвня жития) без решения проблемы с крадунами?

Это не *писульки*.
Должностные обязанности начальника ЖЭКа (как пример должностного лица) и обязательства президента страны из присяги, определённой Конституцией.
Зачем троллинг-то?

З.Ы. такое впечатление, что я Вам где-то обосновывал наличием записи о борьбе с крадунами. Напомнили бы вместо троллинга.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 11:31

  detroytred написав:hunter
1. После уточнения стало очевидно?
Или ещё нет?))

2. Присяга определена в Конституции. Конституцией.
Если что -- это не такие уж разные вещи.
Если что -- могу сказать, что обязанности определены присягой президента определённой в Конституции.
А не на заборе записью.

3.
4. Для развития государства (для решения проблем) -- обязанности государства не должны быть мифом.
Об этом и дискуссия.
Это я Вам и показываю.
Что сначала власть имущие сами берутся за выполнение своих обязанностей и подталкивают (инструментами) к этому пересичных, реформируя...

Если народ сам начнёт платить налоги, не красть, усмирять стреляющих в ногу, наказывать вместо суда нарушителей, защищать от агрессора и т.д. ---- то зачем стране и обществу реформы законодат., исполн и судовой? Зачем?
:lol: :lol: :lol:

4а. Троллинг.
На конкретный вопрос.
Я Вам указал, что желает народ.
Вы же на якобы желание народа ссылались.

5. Волнует.
Только Вы упорно игнорирует нюанс -- у одних политика и пр. являются ПРЯМЫМИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ должностными ОБЯЗАННОСТЯМИ, у других (пересичных) - нет.

)))))))))))
Кто сидит ждёт-то?!))))))
Народ сам решает: валит за границу, крадет, бухает и т.д.
Но проблема-то не решается.
В такой ситуации нормальный управленец создаёт условия, чтобы народ иначе решал. Изменениями в законах, исполнении и судах.
Это прямая обязанность управленца.
Их функция в обществе.
Никто за них ее не выполнит.

В первую очередь должна появиться цель, реальное желание и начало действий у управленцев.



>>> 1. После уточнения стало очевидно?
Да. Но ничего не изменилось: как пример -- Великая французская революция

>>> Кто сидит ждёт-то?!))))))
>>> Народ сам решает: валит за границу, крадет, бухает и т.д.
>>> Но проблема-то не решается.
так как все эти действия на решение проблемы направлены-то? -- никак.
-- это и называется "ждунство".

>>> Это прямая обязанность управленца.
опять 25 -- где это прописанно?

>>> В первую очередь должна появиться цель, реальное желание и начало действий у управленцев.
Если народ с управленцев "не спрашивает" -- с чего у них какое-то "начало действий" должно появляться?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 11:57

_hunter
До свидания!
:lol:

Уж тогда лучше троллить Вас. Особенно по гиперболизациям, как искажению сути.
Это интереснее, чем отвечать на троллинг.

У президента в Присяге написано об обязанности по гiдному уровню жизни, у министра обороны (НГШ), экономики и т.д. об обязанности развивать, укреплять ... и т.п.
У них для этого инструменты.
За конкретно это они получают оплату, льготы.
За решение ГОСУДАРСТВЕННЫХ проблем, вопросов.
Уровня государства.

А пересичный не ждёт.
Уезжая, воруя, не оплачивая и т.д. -- он решает так! СВОИ ЛИЧНЫЕ проблемы. У него нет в должностных обязанностях дворника -- государственного уровня.
Находит решение согласно условий, которые ЕМУ СОЗДАЛИ эти управленцы. Какой законодат, иполн, судебный уровень дали.


Доказывать очевидное -- разницу между уровнем ответственности, ролью между управленцем и исполнителем...

З.Ы. разве что хотел бы всё же увидеть ответ на мой вопрос:
Поэтому не отвечаете на мой вопрос: разве можно выполнить обязанности (по обеспечению надлежащего состояния коммуникаций и работы; а также гiдного рiвня життя) без решения проблемы с крадунами?
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 12:33

  detroytred написав:З.Ы. разве что хотел бы всё же увидеть ответ на мой вопрос:
Поэтому не отвечаете на мой вопрос: разве можно выполнить обязанности (по обеспечению надлежащего состояния коммуникаций и работы; а также гiдного рiвня життя) без решения проблемы с крадунами?

Да пожалуйста: элементарно можно -- сейчас они, собственно, и выполняются. -- это полностью перпендикулярные проблемы.
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  #<1 ... 3456
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