Опалення підключили в 92% будинків українців

Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
hunter 1. После уточнения стало очевидно? Или ещё нет?))
2. Присяга определена в Конституции. Конституцией. Если что -- это не такие уж разные вещи. Если что -- могу сказать, что обязанности определены присягой президента определённой в Конституции. А не на заборе записью.
3. 4. Для развития государства (для решения проблем) -- обязанности государства не должны быть мифом. Об этом и дискуссия. Это я Вам и показываю. Что сначала власть имущие сами берутся за выполнение своих обязанностей и подталкивают (инструментами) к этому пересичных, реформируя...
Если народ сам начнёт платить налоги, не красть, усмирять стреляющих в ногу, наказывать вместо суда нарушителей, защищать от агрессора и т.д. ---- то зачем стране и обществу реформы законодат., исполн и судовой? Зачем?
4а. Троллинг. На конкретный вопрос. Я Вам указал, что желает народ. Вы же на якобы желание народа ссылались.
5. Волнует. Только Вы упорно игнорирует нюанс -- у одних политика и пр. являются ПРЯМЫМИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ должностными ОБЯЗАННОСТЯМИ, у других (пересичных) - нет.
))))))))))) Кто сидит ждёт-то?!)))))) Народ сам решает: валит за границу, крадет, бухает и т.д. Но проблема-то не решается. В такой ситуации нормальный управленец создаёт условия, чтобы народ иначе решал. Изменениями в законах, исполнении и судах. Это прямая обязанность управленца. Их функция в обществе. Никто за них ее не выполнит.
В первую очередь должна появиться цель, реальное желание и начало действий у управленцев.
И всё это упрется в необходимость законов, исполнительной и судебной.
Начальник ЖЭКа пусть хоть за свой счёт: * обеспечивает бесперебойную работу оборудования и устройств в жилых домах, надлежащее содержание элементов внешнего благоустройства, соблюдение санитарно-технических и противопожарных правил.* А президент - достойный уровень жизни.
Если не хотят через законы, исполн. и судовую власть))) Дать поставщику услуг (эл, воды и т.д.) возможность взыскания оплаты за предоставленную услугу.
>>> Вот обязанности начальника ЖЭКа, например. И что? -- где там "борьба с крадунами" прописана?
>>> * обеспечивает бесперебойную работу оборудования и устройств в жилых домах тут один момент: это касается только ЖЕКовского оборудования => Тоже мимо кассы...
1. Да пусть хоть за свой счёт или с помощью инопланетян, если может выполнить свои обязанности без решения проблемы крадунов (неплатежей).
2. ЖЭК -- в качестве примера должностного лица, где у него написано в обязанностях. Вы же сами просили... Вам и дал из обязан -- от ЖЭКа и президента. Можете сами поискать в обязанностях должностных лиц города, министерств -- обязаны ли они.
>>> 1. Да пусть хоть за свой счёт или с помощью инопланетян, если может выполнить свои обязанности без решения проблемы крадунов (неплатежей). >>> 2. ЖЭК -- в качестве примера должностного лица, где у него написано в обязанностях. Вы же сами просили... >>> Вам и дал из обязан -- от ЖЭКа и президента. Я же только что писал: нет в той "писульке" борьбы с крадунами -- просто нет.[/quote] Троллите?
Поэтому не отвечаете на мой вопрос: разве можно выполнить обязанности (по обеспечению надлежащего состояния коммуникаций и работы; а также гiдного рiвня жития) без решения проблемы с крадунами?
Это не *писульки*. Должностные обязанности начальника ЖЭКа (как пример должностного лица) и обязательства президента страны из присяги, определённой Конституцией. Зачем троллинг-то?
З.Ы. такое впечатление, что я Вам где-то обосновывал наличием записи о борьбе с крадунами. Напомнили бы вместо троллинга.
detroytred написав:hunter 1. После уточнения стало очевидно? Или ещё нет?))
2. Присяга определена в Конституции. Конституцией. Если что -- это не такие уж разные вещи. Если что -- могу сказать, что обязанности определены присягой президента определённой в Конституции. А не на заборе записью.
3. 4. Для развития государства (для решения проблем) -- обязанности государства не должны быть мифом. Об этом и дискуссия. Это я Вам и показываю. Что сначала власть имущие сами берутся за выполнение своих обязанностей и подталкивают (инструментами) к этому пересичных, реформируя...
Если народ сам начнёт платить налоги, не красть, усмирять стреляющих в ногу, наказывать вместо суда нарушителей, защищать от агрессора и т.д. ---- то зачем стране и обществу реформы законодат., исполн и судовой? Зачем?
4а. Троллинг. На конкретный вопрос. Я Вам указал, что желает народ. Вы же на якобы желание народа ссылались.
5. Волнует. Только Вы упорно игнорирует нюанс -- у одних политика и пр. являются ПРЯМЫМИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ должностными ОБЯЗАННОСТЯМИ, у других (пересичных) - нет.
))))))))))) Кто сидит ждёт-то?!)))))) Народ сам решает: валит за границу, крадет, бухает и т.д. Но проблема-то не решается. В такой ситуации нормальный управленец создаёт условия, чтобы народ иначе решал. Изменениями в законах, исполнении и судах. Это прямая обязанность управленца. Их функция в обществе. Никто за них ее не выполнит.
В первую очередь должна появиться цель, реальное желание и начало действий у управленцев.
>>> 1. После уточнения стало очевидно? Да. Но ничего не изменилось: как пример -- Великая французская революция
>>> Кто сидит ждёт-то?!)))))) >>> Народ сам решает: валит за границу, крадет, бухает и т.д. >>> Но проблема-то не решается. так как все эти действия на решение проблемы направлены-то? -- никак. -- это и называется "ждунство".
>>> Это прямая обязанность управленца. опять 25 -- где это прописанно?
>>> В первую очередь должна появиться цель, реальное желание и начало действий у управленцев. Если народ с управленцев "не спрашивает" -- с чего у них какое-то "начало действий" должно появляться?
Уж тогда лучше троллить Вас. Особенно по гиперболизациям, как искажению сути. Это интереснее, чем отвечать на троллинг.
У президента в Присяге написано об обязанности по гiдному уровню жизни, у министра обороны (НГШ), экономики и т.д. об обязанности развивать, укреплять ... и т.п. У них для этого инструменты. За конкретно это они получают оплату, льготы. За решение ГОСУДАРСТВЕННЫХ проблем, вопросов. Уровня государства.
А пересичный не ждёт. Уезжая, воруя, не оплачивая и т.д. -- он решает так! СВОИ ЛИЧНЫЕ проблемы. У него нет в должностных обязанностях дворника -- государственного уровня. Находит решение согласно условий, которые ЕМУ СОЗДАЛИ эти управленцы. Какой законодат, иполн, судебный уровень дали.
Доказывать очевидное -- разницу между уровнем ответственности, ролью между управленцем и исполнителем...
З.Ы. разве что хотел бы всё же увидеть ответ на мой вопрос:
Поэтому не отвечаете на мой вопрос: разве можно выполнить обязанности (по обеспечению надлежащего состояния коммуникаций и работы; а также гiдного рiвня життя) без решения проблемы с крадунами?