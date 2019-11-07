Опалення підключили в 92% будинків українців

Додано: Чет 14 лис, 2019 11:18

hunter1. После уточнения стало очевидно?Или ещё нет?))2. Присяга определена в Конституции. Конституцией.Если что -- это не такие уж разные вещи.Если что -- могу сказать, что обязанности определены присягой президента определённой в Конституции.А не на заборе записью.3.4. Для развития государства (для решения проблем) -- обязанности государства не должны быть мифом.Об этом и дискуссия.Это я Вам и показываю.Что сначала власть имущие сами берутся за выполнение своих обязанностей и подталкивают (инструментами) к этому пересичных, реформируя...Если народ сам начнёт платить налоги, не красть, усмирять стреляющих в ногу, наказывать вместо суда нарушителей, защищать от агрессора и т.д. ---- то зачем стране и обществу реформы законодат., исполн и судовой? Зачем?4а. Троллинг.На конкретный вопрос.Я Вам указал, что желает народ.Вы же на якобы желание народа ссылались.5. Волнует.Только Вы упорно игнорирует нюанс -- у одних политика и пр. являются ПРЯМЫМИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ должностными ОБЯЗАННОСТЯМИ, у других (пересичных) - нет.)))))))))))Кто сидит ждёт-то?!))))))Народ сам решает: валит за границу, крадет, бухает и т.д.Но проблема-то не решается.В такой ситуации нормальный управленец создаёт условия, чтобы народ иначе решал. Изменениями в законах, исполнении и судах.Это прямая обязанность управленца.Их функция в обществе.Никто за них ее не выполнит.В первую очередь должна появиться цель, реальное желание и начало действий у управленцев.