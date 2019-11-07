Опалення підключили в 92% будинків українців

detroytred написав:
hunter
Во как!))
Реформами во всем мире добиваются уменьшения уровня воровства (как пересичными, так и власть имущими).
Реформами в зак., испол., суд. сферах.
А у Вас троллинг -- дескать, я предлагаю что-то невероятное.
Чистый троллинг.
Ваше же предложение -- сразу перестать народу воровать --- )))) без комментария))))
Это именно и есть конкретный пример *вопиющей безграмотности* (с)
А софистика была в Вашем утверждении - * пока народ воровать не перестанет -- ничего в вопросе воровства народом не изменится.* (с)
Можете проконсультироваться у кого-нибудь. Это чистая софистика.
>>> Реформами во всем мире добиваются уменьшения уровня воровства
Примеры из современной истории есть? -- или опять чистая теория?
>>> Реформами в зак., испол., суд. сферах.
>>> А у Вас троллинг -- дескать, я предлагаю что-то невероятное.
Т.е. именно так называется просьба дать хоть какую-то конкретику? -- забавно...
>>> Ваше же предложение -- сразу перестать народу воровать --- )))) без комментария))))
>>> Это именно и есть конкретный пример *вопиющей безграмотности* (с)
А "совет" -- "нужно что-то делать, но что -- я не знаю" -- это что?..
>>> А софистика была в Вашем утверждении - * пока народ воровать не перестанет -- ничего в вопросе воровства народом не изменится.* (с)
Где???