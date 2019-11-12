Опалення підключили в 92% будинків українців

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 78910>
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:28

hunter
Спасибо за урок.
Давненько я с такого уровня демагогами не дискутировал.

Реально высший класс. Я серьёзно. Остальные на порядки ниже.
Таких только двое.
Вы и Sommer.
Его тоже в одной теме страниц 8 жал.

Ещё раз - спасибо.
Буду по настроению и случаю подкалывать.
Но уже точечно)))
Утомительно это долго кнопать без реальной дискуссии.
И есть опасность заразиться.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:49

  detroytred написав:hunter
1. Если что...)))
Так и речь об изменениях (радикальных мерах), которые нужны. А не о том, что есть.

2. Да-да. Сослаться на формальность (на не перевод фразы) -- это из демагогии.

3. Время 12.52. Пункт 3. Второя строка. На факт, указания Вами радикальных мер.

4. У Вас коснопонимание))
Какая из Вас масса-то?!))))


>>> 1. Если что...)))
Так я же и написал: нужны радикальные меры -- отмена 30й статьи.
Мне в ответ: "не нужно -- все и так есть"
Я пишу: так нету же
Мне в ответ: "конечно нету -- радикальные меры нужны же"
Это как? -- признание моих слов? -- или "2+2=4, но не совсем"?

>>> 2. Да-да. Сослаться на формальность (на не перевод фразы) -- это из демагогии.
Опять 25.
Я писал: так никто не пишет
Мне в ответ: "как не пишут" -- вот даже на gov.ua так пишут"
Я пишу: так нету же
Мне в ответ: ну да, немного не так пишут (на другом языке)
Так, но немного не так -- это и есть "так не пишут".

>>> Какая из Вас масса-то?!))))
это, опять же, к чему?
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:58

hunter
Да заканчивайте уже))

Вы указали, что нужны изменения в Конституцию ст30 *убрать неприкосновенность жилища*.
А я Вам аргументировал, что достаточно изменения в законы.
Так как доступ в жилище в особых случаях, например, полицией, вполне регламентируется при имеющейся ст.30.

А Вы опять по кругу...

Ну не смешно самому-то?!

2. Когда Вы сами примером приводили из серии *цены дешевле* -- то смысл же имели ввиду, а не формальность набора букв или слов?!)))
Ну чистая же демагогическая зацепка.

И на форуме нет жёстких определенных требований подобно к диссертации))
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 15 лис, 2019 15:05, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 15:04

  detroytred написав:hunter
Да заканчивайте уже))

Вы указали, что нужны изменения в Конституцию ст30 *убрать неприкосновенность жилища*.
А я Вам аргументировал, что достаточно изменения в законы.
Так как доступ в жилище в особых случаях, например, полицией, вполне регламентируется при имеющейся ст.30.

А Вы опять по кругу...

Ну не смешно самому-то?!


Регламентируются -- с этим я и не спорю. Но перечень этих случаев -- он очень короткий -- из одного пункта:
Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

т.е. нет решения суда -- крадун в свою квартиру никого пускать не обязан. И все...

>>> Ну не смешно самому-то?!
Смешно. -- реально смешно -- не знать такие тривиальные вещи...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 15:10

  _hunter написав:
  detroytred написав:hunter
Да заканчивайте уже))

Вы указали, что нужны изменения в Конституцию ст30 *убрать неприкосновенность жилища*.
А я Вам аргументировал, что достаточно изменения в законы.
Так как доступ в жилище в особых случаях, например, полицией, вполне регламентируется при имеющейся ст.30.

А Вы опять по кругу...

Ну не смешно самому-то?!


Регламентируются -- с этим я и не спорю. Но перечень этих случаев -- он очень короткий -- из одного пункта:
Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

т.е. нет решения суда -- крадун в свою квартиру никого пускать не обязан. И все...

>>> Ну не смешно самому-то?!
Смешно. -- реально смешно -- не знать такие тривиальные вещи...

Ага))
Очередная демагогия - приписать оппоненту незнание тривиальной вещи.


О том и речь была, чтобы по суду контролеры-коммунальщики имели доступ.
Как и полиция.

Реально утомили демагогией))
До свидания.

Оно б ещё интересно было, если бы приёмы демагогии использовали не столь простые.
Изучите что ли...
Там их очень много и сложных.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 15:16

  detroytred написав:
  _hunter написав:
  detroytred написав:hunter
Да заканчивайте уже))

Вы указали, что нужны изменения в Конституцию ст30 *убрать неприкосновенность жилища*.
А я Вам аргументировал, что достаточно изменения в законы.
Так как доступ в жилище в особых случаях, например, полицией, вполне регламентируется при имеющейся ст.30.

А Вы опять по кругу...

Ну не смешно самому-то?!


Регламентируются -- с этим я и не спорю. Но перечень этих случаев -- он очень короткий -- из одного пункта:
Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

т.е. нет решения суда -- крадун в свою квартиру никого пускать не обязан. И все...

>>> Ну не смешно самому-то?!
Смешно. -- реально смешно -- не знать такие тривиальные вещи...

Ага))
Очередная демагогия - приписать оппоненту незнание тривиальной вещи.


О том и речь была, чтобы по суду контролеры-коммунальщики имели доступ.
Как и полиция.

Реально утомили демагогией))
До свидания.

Оно б ещё интересно было, если бы приёмы демагогии использовали не столь простые.
Изучите что ли...
Там их очень много и сложных.


>>> О том и речь была, чтобы по суду контролеры-коммунальщики имели доступ.
>>> Как и полиция.
Так о том и была речь -- что бы в суде доказать некорректность показаний -- сначала эти показания как-то нужно получить -- т.е. попасть в квартиру... До суда.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 15:28

hunter
Ну точно троллите))))


Да естественно, что при подозрении и признаках на расхождение (воровство, долг) на 100 грн. никакой суд не даст разрешения. И просто так в каждую квартиру ход
ить не нужно для контроля. Для проверки.

И коммунальщики не идиоты с потолка лепить долг в 10 тыс., зная, что ориентровочный долг, 100 грн.
И отвечать придётся в случае их ошибки, и бригад нужно множество.
Цель -- крупные должники.
Сумма и мотивы -- это уже законодательно.

Об этом и речь -- регламентировать этот процесс и задачу.

Вместо -- никак))
И долгов за 100 тыс. грн. при наличии пяти магазинов на рынке и трёх авто под окнами.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 15:35

  detroytred написав:hunter
Ну точно троллите))))


Да естественно, что при подозрении на расхождение (воровство, долг) на 100 грн. никакой суд не даст разрешения. И просто так в каждую квартиру ход
ить не нужно для контроля. Для проверки.

И коммунальщики не идиоты с потолка лепить долг в 10 тыс., зная, что ориентровочный долг, 100 грн.
И отвечать придётся в случае их ошибки, и бригад нужно множество.
Цель -- крупные должники.
Сумма и мотивы -- это уже законодательно.

Об этом и речь -- регламентировать этот процесс и задачу.

Так об этом и речь -- не регламентируется оно. И ни сумма ни мотивы тут никакого значения не имеют.
Потому как суд разрешение только на основании _доказательств_ может выдать. И не важно какая сумма _подозрений_ -- хоть 100 тыс. -- это не достаточные основания.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 15:49

Так о том и речь, чтобы прописать какие данные (факты, доказательства) нужны от коммунальщиков для вмотивованого решения суда.
Естественно, что не только сумма долга, но и обоснования его определения.
Чем Вам не подойдёт, например, многократное зафиксированное уклонение от допуска контролёра к прибору?


Полиция же не требует доступ в жильё лишь на основании, например, суммы.

По газу и отоплению и вовсе -- в тех многоэтажках, о которых идёт речь, нет индивидуальных счетчиков тепла вообще.
А газа -- у редких единиц. И то, кто установил, тот, как правило платит.
Электросчетчики тоже нередко на площадке общей с доступом.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 15:59

  detroytred написав:Так о том и речь, чтобы прописать какие данные (факты, доказательства) нужны от коммунальщиков для вмотивованого решения суда.
Естественно, что не только сумма долга, но и обоснования его определения.

от комунальщиков -- и от жильца -- для доказательсва несходжения.
Но даже это не важно. -- ок, предположим что дело у комунальщиков -- заведомо выигрышное.
30 млн (или сколько у нас население) множим хотя бы на 10% (хотя по последним новостям -- там под 40) и множим на примерно месяц -- на рассмотрение дела.
-- это сколько времени нужно?..
А "пострадавших" организаций -- обычно штуки 3 -- еще немного умножаем...
Вот поэтому я и говорю -- "не реально".
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