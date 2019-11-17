Опалення підключили в 92% будинків українців

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detroytred написав:hunter Так и дело в том, что начинать нужно. Это ускорит результат. Плюс эффект от наблюдения привлечения к ответственности рядом живущего.
Ведь 40% получилось по причине виденья отсутствия ответственности. И в этих 40% много мелочевочных должников.
Так в том-то и дело -- не решаются такие вопросы эволюционно. Точнее решаются -- но я срок "решения" привел. И "эффект от наблюдения привлечения" я учел -- поэтому и множил на 10% а не на 40%. Поэтому и резюме: нереально.
detroytred написав:hunter Я выше немного дополнил. И не согласен со сроками.
А как решаются?
Ничего не делать --- это ещё более эволюционней))
Мне лично такой должник так и заявил: пока нет ответственности, я эти деньги в бизнес бросил и оборачиваю.
При угрозе штрафа соседа -- заплатит быстро.
>>> И не согласен со сроками. Так приведенные цифры полностью с моими совпадают (ок -- не 10%, а 8 -- но выборка маленькая -- может в соседнем доме их 12%). -- на общий срок особо не влияют.
>>> А как решаются? так изначальный вопрос в этом и был...
>>> Ничего не делать --- это ещё более эволюционней)) Была уже попытка на этой территории "что-то делать, лишь бы делать -- там, по ходу, разберемся" -- чем это закончилось -- известно (я про коммунизм, если что).
>>> При угрозе штрафа соседа -- заплатит быстро. Как показывает практика -- нет (эксперимент с перекрытием канализации, если что)
hunter 1. План разрабатывают специалисты. По сути я только и указал на необходимость плана и реализации (действий). Лишь обозначил, что они должны быть глубокими -- в сфере законов, исполнит. и судебной властей. Действий (планов)) от одних поставщиков услуг будет мало)))
2. Полиция тоже ждёт месяцами? И аппеляций? -- забавно действительно.
Не учтено.
3. Исчезло. И начало возвращаться постепенно ... с возвращением старого подхода управленцев. Не предпримут действий, инерции надолго не хватит. Будет мокрое и сердючки, как раньше. На примере ухудшения в Интер+ очень хорошо наблюдать.
Мокрое?!)) Уравнивать мокрое раньше и слегка влажнон сейчас -- это из ...
З.Ы. Вы опять по-тихоньку возвращаетесь в прежний формат. Это у Вас подсознательно уже что ли.
detroytred написав:hunter 1. План разрабатывают специалисты. По сути я только и указал на необходимость плана и реализации (действий). Лишь обозначил, что они должны быть глубокими -- в сфере законов, исполнит. и судебной властей. Действий (планов)) от одних поставщиков услуг будет мало)))
2. Полиция тоже ждёт месяцами? И аппеляций? -- забавно действительно.
Не учтено.
3. Исчезло. И начало возвращаться постепенно ... с возвращением старого подхода управленцев. Не предпримут действий, инерции надолго не хватит. Будет мокрое и сердючки, как раньше. На примере ухудшения в Интер+ очень хорошо наблюдать.
Мокрое?!)) Уравнивать мокрое раньше и слегка влажнон сейчас -- это из ...
З.Ы. Вы опять по-тихоньку возвращаетесь в прежний формат. Это у Вас подсознательно уже что ли.
Вроде всё уже обговорили. До свидания.
1. И вот опять: "что делать -- я не знаю, но совет дать -- всегда пожалуйста".
>>> 2. Полиция тоже ждёт месяцами? И аппеляций? -- забавно действительно. Именно. Напомнить про _резонансное_ ДТП в Харькове? -- которое _все_ СМИ педалили аж по самое "не могу" -- дело сколько длилось? -- год? Причем там и виновники известны -- и ущерба -- не сравнить с этими жалкими 10к.
>>> Не учтено. С удовольствием посмотрю на альтернативные расчеты.
>>> 3. Исчезло. И начало возвращаться Так исчезло? или вернулось? -- я что-то запутался...
hunter Вы слишком увлекаетесь троллингом, поэтому за лесом пытаетесь скрыть деревья))
1. Попробую попроще)) Есть проблема (например, с сантехникой). Ответ на вопрос *что делать?* -- должен давать специалист, в этой области. Это он предлагает разные варианты решения, объясняет положительные и отрицательные стороны, трудности, в том числе и в ходе выполнения работ.
Вы же себя тут позиционировали разбирающимся))) (почти специалистом). И даже указали на необходимость радикальных мер. Дальше вот только никак ... ведь специализация по троллингу.
Не нужно быть специалистом, чтобы видеть и понимать -- во всех странах результата достигли реформами в зак-исп-суд. Не трудно увидеть, что наши управленцы и специалисты не напрягаются в решении проблемы. Нужно им работать... Это не совет, это необходимое условие. А советы им дадут, если они без них не могут, другие специалисты и управленцы.
От управленцев и специалистов нужен результат.
2. Вы подменили предмет. Демагогтческий приём. Речь шла об ожидании полицией решения суда для доступа в жилище.
3. Альтеранивных этому расчету)): * >>> При угрозе штрафа соседа -- заплатит быстро. Как показывает практика -- нет (эксперимент с перекрытием канализации, если что)*
4. Частично возвращается. Постепенно. Попробуйте освоить полутона, не буде путаться в реальности.
detroytred написав:hunter Вы слишком увлекаетесь троллингом, поэтому за лесом пытаетесь скрыть деревья))
1. Попробую попроще)) Есть проблема (например, с сантехникой). Ответ на вопрос *что делать?* -- должен давать специалист, в этой области. Это он предлагает разные варианты решения, объясняет положительные и отрицательные стороны, трудности, в том числе и в ходе выполнения работ.
Вы же себя тут позиционировали разбирающимся))) (почти специалистом). И даже указали на необходимость радикальных мер. Дальше вот только никак ... ведь специализация по троллингу.
Не нужно быть специалистом, чтобы видеть и понимать -- во всех странах результата достигли реформами в зак-исп-суд. Не трудно увидеть, что наши управленцы и специалисты не напрягаются в решении проблемы. Нужно им работать... Это не совет, это необходимое условие. А советы им дадут, если они без них не могут, другие специалисты и управленцы.
От управленцев и специалистов нужен результат.
2. Вы подменили предмет. Демагогтческий приём. Речь шла об ожидании полицией решения суда для доступа в жилище.
3. Альтеранивных этому расчету)): * >>> При угрозе штрафа соседа -- заплатит быстро. Как показывает практика -- нет (эксперимент с перекрытием канализации, если что)*
4. Частично возвращается. Постепенно. Попробуйте освоить полутона, не буде путаться в реальности.
>>> Есть проблема (например, с сантехникой). Ответ на вопрос *что делать?* -- должен давать специалист, в этой области. Воот! А если специалист ничего не делает? -- значит что? -- проблемы нет? И если этому специалисту заказчик будет говорить "да тут по трубе кувалдой пару раз нужно жахнуть" -- что ему специалист скажет?.. -- я подскажу: он скажет "покажи как"
>>> И даже указали на необходимость радикальных мер. Дальше вот только никак ... И я даже неоднократно писал почему...
>>> 2. Вы подменили предмет. Демагогтческий приём. Речь шла об ожидании полицией решения суда для доступа в жилище. Ааа -- не понял, сорри -- нужно было так и написать. Да: именно так -- будут ждать решения суда. И да -- если придется -- по несколько месяцев. Простой пример из _реально жизни_: соседи вызывают шумящему ночью соседу патруль. Те приезжают, стучат в дверь. В ответ "вы кто такие, я вас не звал" -- патруль уезжает.
>>> Альтеранивных этому расчету)): * >>> При угрозе штрафа соседа -- заплатит быстро. Не увидел цифр. Но, тут намек, как я понимаю, на что-то вида "стоит показать по TV одно показательное дело -- и все должники в тот же день выстроятся в очереди во все банки -- платить долги" -- я правильно понял?
>>> 4. Частично возвращается. Постепенно. >>> Попробуйте освоить полутона, не буде путаться в реальности. Опять же боюсь получить обвинение в "подмене понятий". Я правильно понимаю: лет 15 "было" (черный), потом года 2 "не было" (белый), теперь опять есть (черный) -- и это все в смешении дало "околобелый" полутон?