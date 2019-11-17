Опалення підключили в 92% будинків українців

Додано: Пон 18 лис, 2019 13:38

detroytred написав: hunter

Вы слишком увлекаетесь троллингом, поэтому за лесом пытаетесь скрыть деревья))



1. Попробую попроще))

Есть проблема (например, с сантехникой). Ответ на вопрос *что делать?* -- должен давать специалист, в этой области. Это он предлагает разные варианты решения, объясняет положительные и отрицательные стороны, трудности, в том числе и в ходе выполнения работ.



Вы же себя тут позиционировали разбирающимся))) (почти специалистом).

И даже указали на необходимость радикальных мер. Дальше вот только никак ... ведь специализация по троллингу.





Не нужно быть специалистом, чтобы видеть и понимать -- во всех странах результата достигли реформами в зак-исп-суд.

Не трудно увидеть, что наши управленцы и специалисты не напрягаются в решении проблемы.

Нужно им работать...

Это не совет, это необходимое условие.

А советы им дадут, если они без них не могут, другие специалисты и управленцы.



От управленцев и специалистов нужен результат.



2. Вы подменили предмет. Демагогтческий приём. Речь шла об ожидании полицией решения суда для доступа в жилище.



3. Альтеранивных этому расчету)):

* >>> При угрозе штрафа соседа -- заплатит быстро.

Как показывает практика -- нет (эксперимент с перекрытием канализации, если что)*



4. Частично возвращается. Постепенно.

Попробуйте освоить полутона, не буде путаться в реальности. hunterВы слишком увлекаетесь троллингом, поэтому за лесом пытаетесь скрыть деревья))1. Попробую попроще))Есть проблема (например, с сантехникой). Ответ на вопрос *что делать?* -- должен давать специалист, в этой области. Это он предлагает разные варианты решения, объясняет положительные и отрицательные стороны, трудности, в том числе и в ходе выполнения работ.Вы же себя тут позиционировали разбирающимся))) (почти специалистом).И даже указали на необходимость радикальных мер. Дальше вот только никак ... ведь специализация по троллингу.Не нужно быть специалистом, чтобы видеть и понимать -- во всех странах результата достигли реформами в зак-исп-суд.Не трудно увидеть, что наши управленцы и специалисты не напрягаются в решении проблемы.Нужно им работать...Это не совет, это необходимое условие.А советы им дадут, если они без них не могут, другие специалисты и управленцы.От управленцев и специалистов нужен результат.2. Вы подменили предмет. Демагогтческий приём. Речь шла об ожидании полицией решения суда для доступа в жилище.3. Альтеранивных этому расчету)):* >>> При угрозе штрафа соседа -- заплатит быстро.Как показывает практика -- нет (эксперимент с перекрытием канализации, если что)*4. Частично возвращается. Постепенно.Попробуйте освоить полутона, не буде путаться в реальности.

>>> Есть проблема (например, с сантехникой). Ответ на вопрос *что делать?* -- должен давать специалист, в этой области.Воот! А если специалист ничего не делает? -- значит что? -- проблемы нет?И если этому специалисту заказчик будет говорить "да тут по трубе кувалдой пару раз нужно жахнуть" -- что ему специалист скажет?.. -- я подскажу: он скажет "покажи как">>> И даже указали на необходимость радикальных мер. Дальше вот только никак ...И я даже неоднократно писал почему...>>> 2. Вы подменили предмет. Демагогтческий приём. Речь шла об ожидании полицией решения суда для доступа в жилище.Ааа -- не понял, сорри -- нужно было так и написать.Да: именно так -- будут ждать решения суда. И да -- если придется -- по несколько месяцев.Простой пример из _реально жизни_: соседи вызывают шумящему ночью соседу патруль. Те приезжают, стучат в дверь. В ответ "вы кто такие, я вас не звал" -- патруль уезжает.>>> Альтеранивных этому расчету)):* >>> При угрозе штрафа соседа -- заплатит быстро.Не увидел цифр. Но, тут намек, как я понимаю, на что-то вида "стоит показать по TV одно показательное дело -- и все должники в тот же день выстроятся в очереди во все банки -- платить долги" -- я правильно понял?>>> 4. Частично возвращается. Постепенно.>>> Попробуйте освоить полутона, не буде путаться в реальности.Опять же боюсь получить обвинение в "подмене понятий". Я правильно понимаю: лет 15 "было" (черный), потом года 2 "не было" (белый), теперь опять есть (черный) -- и это все в смешении дало "околобелый" полутон?