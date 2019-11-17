Опалення підключили в 92% будинків українців

Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
detroytred написав:hunter 1. Проблема есть. Специалисты с управленцами не решают оную. Пример с кувалдой -- глуп. Есть примеры - Польши, Литвы и т.д.
Я Вам только что в очередной раз указал -- заказчик не должен давать специалисту совет. А Вы с примером - заказчик говорит да тут по трубе жахнуть. Это троллинг!
2. Ага)) Радикальной мерой Вы указали, если не ошибаюсь -- изъятие житла. Жахнуть по трубе)) Есть множество менее радикальных мер -- штрафы, например.
3. Пример с шумящими соседями = долгу в 100 грн. Вы как обычно... Речь же шла о доступе в жилище, например, при подозрении в убийстве = долгу под 100 тыс. грн. Опять троллинг с Вашей стороны.
Тут намёк, что расчётов и цифр не было у Вас.
4. Более троллингового)) понимания даже сложно придумать. Я же говорил, что Вы мастер.
>>> Я Вам только что в очередной раз указал -- заказчик не должен давать специалисту совет. Так и я о том же! -- не знаешь что делать -- не советуй.
>>> Речь же шла о доступе в жилище, например, при подозрении в убийстве Опять на ходу переобуваемся? И опять -- не нужно ничего себе придумывать -- почитайте законодательство, наконец:
Полиция может проникнуть в жилище или другое владение лица без мотивированного решения суда только в неотложных случаях, связанных с: 1) спасением жизни людей и ценного имущества при чрезвычайных ситуациях; 2) непосредственным преследованием лиц, подозреваемых в совершении преступления; 3) прекращением преступления, угрожающего жизни лиц, находящихся в жилье или ином владении.
нет там никакого "подозрения"
>>> Тут намёк, что расчётов и цифр не было у Вас. А что я приводил? И где альтернативные цифры, которые я просил?..
>>> 4. Более троллингового)) понимания даже сложно придумать. А какое "понимание" -- привильное?
hunter 1. Проводить реформы -- это не совет, это требование, это необходимость. Ага))) Заказчик вызывает специалиста и говорит только -- делай, что хочешь, и как хочешь))) Или всё же, как минимум, обозначает свои желания и примеры сделанного у соседа приводит?
2. Ну и смысл придирки-то? Считайте, что вместо *подозрения в убийстве* у меня три пункта, указанных Вами. А долг 100 тыс. после многократных предупоеждений и попыток контроля являются этим самым поводом для мотивированного решения суда.
Что Вы примитивные демаг. приёмы применяете-то?))
3. Альтернатива должна быть чему-то. То есть Вашим цифрам и расчетам.