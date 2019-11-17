Опалення підключили в 92% будинків українців

Додано: Пон 18 лис, 2019 16:04

detroytred написав: hunter

1. Проводить реформы -- это не совет, это требование, это необходимость.

Ага)))

Заказчик вызывает специалиста и говорит только -- делай, что хочешь, и как хочешь)))

Или всё же, как минимум, обозначает свои желания и примеры сделанного у соседа приводит?



2. Ну и смысл придирки-то?

Считайте, что вместо *подозрения в убийстве* у меня три пункта, указанных Вами.

А долг 100 тыс. после многократных предупоеждений и попыток контроля являются этим самым поводом для мотивированного решения суда.



Что Вы примитивные демаг. приёмы применяете-то?))



3. Альтернатива должна быть чему-то. То есть Вашим цифрам и расчетам.



4. В сообщении выше дописал.

Очевидное))) hunter1. Проводить реформы -- это не совет, это требование, это необходимость.Ага)))Заказчик вызывает специалиста и говорит только -- делай, что хочешь, и как хочешь)))Или всё же, как минимум, обозначает свои желания и примеры сделанного у соседа приводит?2. Ну и смысл придирки-то?Считайте, что вместо *подозрения в убийстве* у меня три пункта, указанных Вами.А долг 100 тыс. после многократных предупоеждений и попыток контроля являются этим самым поводом для мотивированного решения суда.Что Вы примитивные демаг. приёмы применяете-то?))3. Альтернатива должна быть чему-то. То есть Вашим цифрам и расчетам.4. В сообщении выше дописал.Очевидное)))

>>> Или всё же, как минимум, обозначает свои желания и примеры сделанного у соседа приводит?А в ответ слышит: "ок -- сделаю -- через 5 лет. Причем все это время канализация работать не будет. И да -- мне нужно примерно 2м гривен".Это ОК, или всетаки "невозможно"?>>> А долг 100 тыс. после многократных предупоеждений и попыток контроля являются этим самым поводом для мотивированного решения суда.Являются. Через месяц после подания. И это не считая сроков 2-х аппеляций.Т.е. мы согласились с чем, что я говорил поста 2 (или три) тому назад...>>> 3. Альтернатива должна быть чему-то. То есть Вашим цифрам и расчетам.Ну да. Я ее и прошу. второй (или опять же третий) раз. К чему этот пассаж был?>>> 4. В сообщении выше дописал.Оно после дописания еще страннее стало... -- но то такэ.