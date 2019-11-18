Опалення підключили в 92% будинків українців

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  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 15:07

hunter
1. Проблема есть.
Специалисты с управленцами не решают оную.
Пример с кувалдой -- глуп.
Есть примеры - Польши, Литвы и т.д.

Я Вам только что в очередной раз указал -- заказчик не должен давать специалисту совет. А Вы с примером - заказчик говорит да тут по трубе жахнуть.
Это троллинг!

2. Ага))
Радикальной мерой Вы указали, если не ошибаюсь -- изъятие житла. Жахнуть по трубе))
Есть множество менее радикальных мер -- штрафы, например.

3. Пример с шумящими соседями = долгу в 100 грн.
Вы как обычно...
Речь же шла о доступе в жилище, например, при подозрении в убийстве = долгу под 100 тыс. грн.
Опять троллинг с Вашей стороны.

Тут намёк, что расчётов и цифр не было у Вас.

4. Более троллингового)) понимания даже сложно придумать.
Я же говорил, что Вы мастер.

Влажное бельё имеет место быть само по себе.
Без обязательного смешивания мокрого и сухого.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 18 лис, 2019 15:18, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 15:16

  detroytred написав:hunter
1. Проблема есть.
Специалисты с управленцами не решают оную.
Пример с кувалдой -- глуп.
Есть примеры - Польши, Литвы и т.д.

Я Вам только что в очередной раз указал -- заказчик не должен давать специалисту совет. А Вы с примером - заказчик говорит да тут по трубе жахнуть.
Это троллинг!

2. Ага))
Радикальной мерой Вы указали, если не ошибаюсь -- изъятие житла. Жахнуть по трубе))
Есть множество менее радикальных мер -- штрафы, например.

3. Пример с шумящими соседями = долгу в 100 грн.
Вы как обычно...
Речь же шла о доступе в жилище, например, при подозрении в убийстве = долгу под 100 тыс. грн.
Опять троллинг с Вашей стороны.

Тут намёк, что расчётов и цифр не было у Вас.

4. Более троллингового)) понимания даже сложно придумать.
Я же говорил, что Вы мастер.



>>> Я Вам только что в очередной раз указал -- заказчик не должен давать специалисту совет.
Так и я о том же! -- не знаешь что делать -- не советуй.

>>> Речь же шла о доступе в жилище, например, при подозрении в убийстве
Опять на ходу переобуваемся?
И опять -- не нужно ничего себе придумывать -- почитайте законодательство, наконец:
Полиция может проникнуть в жилище или другое владение лица без мотивированного решения суда только в неотложных случаях, связанных с:
1) спасением жизни людей и ценного имущества при чрезвычайных ситуациях;
2) непосредственным преследованием лиц, подозреваемых в совершении преступления;
3) прекращением преступления, угрожающего жизни лиц, находящихся в жилье или ином владении.

нет там никакого "подозрения"

>>> Тут намёк, что расчётов и цифр не было у Вас.
А что я приводил?
И где альтернативные цифры, которые я просил?..

>>> 4. Более троллингового)) понимания даже сложно придумать.
А какое "понимание" -- привильное?
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 15:32

hunter
1. Проводить реформы -- это не совет, это требование, это необходимость.
Ага)))
Заказчик вызывает специалиста и говорит только -- делай, что хочешь, и как хочешь)))
Или всё же, как минимум, обозначает свои желания и примеры сделанного у соседа приводит?

2. Ну и смысл придирки-то?
Считайте, что вместо *подозрения в убийстве* у меня три пункта, указанных Вами.
А долг 100 тыс. после многократных предупоеждений и попыток контроля являются этим самым поводом для мотивированного решения суда.

Что Вы примитивные демаг. приёмы применяете-то?))

3. Альтернатива должна быть чему-то. То есть Вашим цифрам и расчетам.

4. В сообщении выше дописал.
Очевидное)))
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 16:04

  detroytred написав:hunter
1. Проводить реформы -- это не совет, это требование, это необходимость.
Ага)))
Заказчик вызывает специалиста и говорит только -- делай, что хочешь, и как хочешь)))
Или всё же, как минимум, обозначает свои желания и примеры сделанного у соседа приводит?

2. Ну и смысл придирки-то?
Считайте, что вместо *подозрения в убийстве* у меня три пункта, указанных Вами.
А долг 100 тыс. после многократных предупоеждений и попыток контроля являются этим самым поводом для мотивированного решения суда.

Что Вы примитивные демаг. приёмы применяете-то?))

3. Альтернатива должна быть чему-то. То есть Вашим цифрам и расчетам.

4. В сообщении выше дописал.
Очевидное)))


>>> Или всё же, как минимум, обозначает свои желания и примеры сделанного у соседа приводит?
А в ответ слышит: "ок -- сделаю -- через 5 лет. Причем все это время канализация работать не будет. И да -- мне нужно примерно 2м гривен".
Это ОК, или всетаки "невозможно"?

>>> А долг 100 тыс. после многократных предупоеждений и попыток контроля являются этим самым поводом для мотивированного решения суда.
Являются. Через месяц после подания. И это не считая сроков 2-х аппеляций.
Т.е. мы согласились с чем, что я говорил поста 2 (или три) тому назад...

>>> 3. Альтернатива должна быть чему-то. То есть Вашим цифрам и расчетам.
Ну да. Я ее и прошу. второй (или опять же третий) раз. К чему этот пассаж был?

>>> 4. В сообщении выше дописал.
Оно после дописания еще страннее стало... -- но то такэ.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 20:43

hunter

1. Реальность: 28 (23, 18 ...или 5, смотря с какой точки считать) лет слышим через 5 лет. И канализация еле работает. И денег взимается уже немало.
Фишка-то в том, что не делается. Не делается. Не делается.
В том и дело, что к началу работ не приступает.
С какого перепугу результат не то что через очередные 5 лет, а хоть и через 20 появится-то?!))


2. Не говорили.
Приведите примеры ожидания месяц после подания и 2 аппеляций для:
1) спасением жизни людей и ценного имущества при чрезвычайных ситуациях;
2) непосредственным преследованием лиц, подозреваемых в совершении преступления;
3) прекращением преступления, угрожающего жизни лиц, находящихся в жилье или ином владении.

К тому же о том и говорим -- о необходимости реформы судовой системы.

3. Ну да))
Приведите цифры и расчёты свои.
Тогда дам Вам свои (такие же))

4. Вам трудно различать более 2-х состояний, цветов?
Это не мои проблемы.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 10:36

  detroytred написав:hunter

1. Реальность: 28 (23, 18 ...или 5, смотря с какой точки считать) лет слышим через 5 лет. И канализация еле работает. И денег взимается уже немало.
Фишка-то в том, что не делается. Не делается. Не делается.
В том и дело, что к началу работ не приступает.
С какого перепугу результат не то что через очередные 5 лет, а хоть и через 20 появится-то?!))


2. Не говорили.
Приведите примеры ожидания месяц после подания и 2 аппеляций для:
1) спасением жизни людей и ценного имущества при чрезвычайных ситуациях;
2) непосредственным преследованием лиц, подозреваемых в совершении преступления;
3) прекращением преступления, угрожающего жизни лиц, находящихся в жилье или ином владении.

К тому же о том и говорим -- о необходимости реформы судовой системы.

3. Ну да))
Приведите цифры и расчёты свои.
Тогда дам Вам свои (такие же))

4. Вам трудно различать более 2-х состояний, цветов?
Это не мои проблемы.



>>> 1. Реальность: 28 (23, 18 ...или 5, смотря с какой точки считать) лет слышим через 5 лет. И канализация еле работает. И денег взимается уже немало.
Что/где слышим?
>>> Фишка-то в том, что не делается. Не делается. Не делается.
Понятное дело. Оно нереализуемо. Потому и начинать делать смысла.

>>> 2. Не говорили.
>>> Приведите примеры ожидания месяц после подания и 2 аппеляций для:
Опять 25. Мы говорим о реальных полномочиях (я же писал -- они есть). Какие еще аппеляции.
Или мы говорим о теоретических "дать полиции разрешение вламываться по любому чиху" -- чего никогда не будет?

>>> К тому же о том и говорим -- о необходимости реформы судовой системы.
А она тут каким боком?

>>> Приведите цифры и расчёты свои.
>>> Тогда дам Вам свои (такие же))
Я же давал -- 10% населения (учет "влияния") * 30млн (примерное население) * ... -- или забылось уже?

>>> 4. Вам трудно различать более 2-х состояний, цветов?
Какие два сосояния? -- я только в том посте 4 привел. Но опять "не угадал", похоже...
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 11:29

hunter
1. Аргументище -- нереализуемо)).
У соседей реализуемо, потому что НАЧИНАЛИ И ПРОВОДИЛИ.

2. Мы говорили о реальных полномочиях для полиции в особых случаях (3 варианта Вы сами привели цитатой) и возможности подобных особых случаев для коммунальщиков (например - 100 тыс. долга и многократные предупреждения-попытки).
При чем тут *по любому чиху*?
Что за нелепый троллинг-то?

Ха!))) причём тут судовая реформа?)))
А как без неё ускорить процесс рассмотрения и улучшить качество работы судей?

3. Я же и говорю, что *расчёты* с потолка.
10% -- с учётом влияния?
По-моему, 2% -- одного оштрафуют, пятеро из дома не станут ждать.
30 млн. -- чего?))))))))))))
Домохозяйств в стране?
У нас квартир порядка 18 млн.
Разговор идёт о квартирах, имеющих сложность с контролем и отключением коммун. услуг.

Но опять же проблема не столько в количестве.


4. Напомните приведенные эти 4 состояния *в том посте*.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 12:22

  detroytred написав:hunter
1. Аргументище -- нереализуемо)).
У соседей реализуемо, потому что НАЧИНАЛИ И ПРОВОДИЛИ.

2. Мы говорили о реальных полномочиях для полиции в особых случаях (3 варианта Вы сами привели цитатой) и возможности подобных особых случаев для коммунальщиков (например - 100 тыс. долга и многократные предупреждения-попытки).
При чем тут *по любому чиху*?
Что за нелепый троллинг-то?

Ха!))) причём тут судовая реформа?)))
А как без неё ускорить процесс рассмотрения и улучшить качество работы судей?

3. Я же и говорю, что *расчёты* с потолка.
10% -- с учётом влияния?
По-моему, 2% -- одного оштрафуют, пятеро из дома не станут ждать.
30 млн. -- чего?))))))))))))
Домохозяйств в стране?
У нас квартир порядка 18 млн.
Разговор идёт о квартирах, имеющих сложность с контролем и отключением коммун. услуг.

Но опять же проблема не столько в количестве.


4. Напомните приведенные эти 4 состояния *в том посте*.



>>> 1. Аргументище -- нереализуемо)).
>>> У соседей реализуемо, потому что НАЧИНАЛИ И ПРОВОДИЛИ.
У каких? -- у вышеприведенной Польши? -- так они после WW2 в уникальном (относительно нас сейчас) положении были. -- у них поддержка населением власти была колосальная. Чего один отказ от пенсий стоит...

>>> Ха!))) причём тут судовая реформа?)))
>>> А как без неё ускорить процесс рассмотрения и улучшить качество работы судей?
Ускорить? -- вообще никак -- можно на тех же соседей посмотреть...
Качество? -- а что еще и с ним не так?

>>> 3. Я же и говорю, что *расчёты* с потолка.
10% -- с учётом влияния? По-моему, 2% -- одного оштрафуют, пятеро из дома не станут ждать. 30 млн. -- чего?)))))))))))) Домохозяйств в стране? У нас квартир порядка 18 млн.
Пусть так 18М*0.02*1месяц/1000 -- сколько получается? -- 30 лет? :shock:
Ну да -- чуть подождать -- и как заживем...

>>> 4. Напомните приведенные эти 4 состояния *в том посте*.
Странно: раньше фразы из контеста не лень было вытаскивать.
Черный/белый/темносерый/светлосерый -- достаточно?
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 12:54

hunter
1. Ну да - уникальны)) Протесты были и в Польше.
Уникальны, по- Вашему, мы получаемся.
Правда, не вижу в чём.
Такое повышение тарифов поддержали...

Ещё раз: для начала нужно начать...

2. О как)))
Уже по качеству и скорости работы наша судовая -- * а что ещё с ним не так* и быстрее работать не способна?!))


3. Да не будет суд рассматривать разрешение коммунальщикам 1 месяц. В особом случае, как полиции.

4. Так у Вас учусь-заразился.
Разве Вы перечислили состояния?
И где *темносерый*. *светлосерый* *в том посте*?
Я увидел по цветам от Вас лишь *около белый полутон* (кроме чёрного и белого), полученный к тому же весьма своеобразно.

Так бельё, кроме мокрого и сухого, может иметь другие состояния?

З.Ы. поддержка населением потому и была, что оно видело реальное желание и работу власти. И комплексный подход.
Одно страхование от ошибок управляющих компаний чего стоит...

То есть поднять уровень страховой.

И дело не просто в отказе от пенсий, а в предложении альтернативы.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 13:13

  detroytred написав:hunter
1. Ну да - уникальны)) Протесты были и в Польше.
Уникальны, по- Вашему, мы получаемся.
Правда, не вижу в чём.
Такое повышение тарифов поддержали...

Ещё раз: для начала нужно начать...

2. О как)))
Уже по качеству и скорости работы наша судовая -- * а что ещё с ним не так* и быстрее работать не способна?!))


3. Да не будет суд рассматривать разрешение коммунальщикам 1 месяц. В особом случае, как полиции.

4. Так у Вас учусь-заразился.
Разве Вы перечислили состояния?
И где *темносерый*. *светлосерый* *в том посте*?
Я увидел по цветам от Вас лишь *около белый полутон* (кроме чёрного и белого), полученный к тому же весьма своеобразно.

Так бельё, кроме мокрого и сухого, может иметь другие состояния?

З.Ы. поддержка населением потому и была, что оно видело реальное желание и работу власти. И комплексный подход.
Одно страхование от ошибок управляющих компаний чего стоит...

То есть поднять уровень страховой.

И дело не просто в отказе от пенсий, а в предложении альтернативы.



>>> 1. Ну да - уникальны)) Протесты были и в Польше. Уникальны, по- Вашему, мы получаемся. Правда, не вижу в чём.
Я же написал: доверие к власти. У нас его безвозвратно потеряли.

>>> Ещё раз: для начала нужно начать...
Никто не будет начинать что-то, что гарантированное не даст результатов до конца "срока".

>>> Уже по качеству и скорости работы наша судовая -- * а что ещё с ним не так* и быстрее работать не способна?!))
Я же писал -- ни у кого "вокруг" такие третьестепенные дела быстрее не рассматриваются.

>>> 3. Да не будет суд рассматривать разрешение коммунальщикам 1 месяц. В особом случае, как полиции.
ОК. Пусть будет день (что нереально). Предлагается на 3!!! года полностью "выключить" административные суды? -- забавно.

>>> Я увидел по цветам от Вас лишь *около белый полутон*
Всеравно же не 2 получается?

>>> Так бельё, кроме мокрого и сухого, может иметь другие состояния?
Нет смысла спорить на 1/3 стакан пусть или на 1/4, или даже на 7/8 -- если он должен быть полностью пустым...
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