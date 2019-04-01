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Менеджер по продажам

Менеджер по продажам
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Вакансії фінансових спеціальностей: бухгалтер, економіст, фінансист, касир, головний бухгалтер, фінансовий директор. Завжди свіжі вакансії!
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 17:37

Менеджер по продажам

Интернет-магазин строительных и отделочных материалов "СтройАрсенал" объявляет конкурс на должность Менеджер по продажам.

Преимущества:
Конкурентная заработная плата + % от продаж.
Работа в дружном коллективе
Постоянное повышение знаний в области интернет маркетинга.
Удобное расположение офиса.

Требования:
Хорошие знания технологий строительства
Хорошие знания ассортимента строительных и отделочных материалов
Опыт работы в строительной сфере приветствуется.
Опыт работы в сфере интернет -маркетинга приветствуется.
Отличные навыки работы с офисными программами.
Умение быстро искать информацию.
Четкая дикция и грамотная речь

Обязанности:
Обработка входящих звонков, консультирование клиентов по характеристикам товара. Обработка заказов с сайта Формирование заказов для курьера и пополнения склада

Условия работы:
Пятидневная рабочая неделя.
Время работы с 9-00 до 18-00.
Адрес stroyarsenal.com.ua
Резюме отправлять на почту
info@stroyarsenal.com.ua с пометкой "Резюме форум Финансы"
tartararas44
 
Повідомлень: 1
З нами з: 08.11.19
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