Интернет-магазин строительных и отделочных материалов "СтройАрсенал" объявляет конкурс на должность Менеджер по продажам.
Преимущества:
Конкурентная заработная плата + % от продаж.
Работа в дружном коллективе
Постоянное повышение знаний в области интернет маркетинга.
Удобное расположение офиса.
Требования:
Хорошие знания технологий строительства
Хорошие знания ассортимента строительных и отделочных материалов
Опыт работы в строительной сфере приветствуется.
Опыт работы в сфере интернет -маркетинга приветствуется.
Отличные навыки работы с офисными программами.
Умение быстро искать информацию.
Четкая дикция и грамотная речь
Обязанности:
Обработка входящих звонков, консультирование клиентов по характеристикам товара. Обработка заказов с сайта Формирование заказов для курьера и пополнения склада
Условия работы:
Пятидневная рабочая неделя.
Время работы с 9-00 до 18-00.
Адрес stroyarsenal.com.ua
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info@stroyarsenal.com.ua с пометкой "Резюме форум Финансы"