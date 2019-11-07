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Україна має укласти новий
контракт на транзит газу —...

Україна має укласти новий контракт на транзит газу —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 17:49

Україна має укласти новий контракт на транзит газу —...

Пропонуємо до обговорення:
Нафтогаз не збирається відмовлятися від своїх вимог до Газпрому за рішеннями арбітражів.

Дивися повний текст Україна має укласти новий контракт на транзит газу — Нафтогаз.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 17:49

Пустая,не профессиональная болтовня,заевшихся чиновников.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 17:57

sena_2008atp,
не переживай, рус, все будет хорошо и Миллер в очередной раз докажет что он не просто так получает такую зарплату. Как это было уже не раз, ахахаха))
redmax11
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