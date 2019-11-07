Нафтогаз не збирається відмовлятися від своїх вимог до Газпрому за рішеннями арбітражів.
Дивися повний текст Україна має укласти новий контракт на транзит газу — Нафтогаз.
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 17:49
Україна має укласти новий контракт на транзит газу —...
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Дивися повний текст Україна має укласти новий контракт на транзит газу — Нафтогаз.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 17:57
sena_2008atp,
не переживай, рус, все будет хорошо и Миллер в очередной раз докажет что он не просто так получает такую зарплату. Как это было уже не раз, ахахаха))
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