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Держава не компенсуватиме МАУ обліт території РФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 19:39
Пропонуємо до обговорення:
Держава не може давати знижки МАУ в якості компенсації за обіт території Росії.
Дивися повний текст Держава не компенсуватиме МАУ обліт території РФ
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 19:40
правильно - пусть компенсируют члены правительства яценюка...
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