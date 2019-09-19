|
|
Держава не компенсуватиме МАУ обліт території РФ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 08 лис, 2019 19:39
Пропонуємо до обговорення:
Держава не може давати знижки МАУ в якості компенсації за обіт території Росії.
Дивися повний текст Держава не компенсуватиме МАУ обліт території РФ
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 91779
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 09 лис, 2019 19:10
А жаль.
-
anton_gms
-
-
- Повідомлень: 747
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 131 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], MSN [Bot] і 5 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор