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Податкова оштрафувала продавців
сигарет і алкоголю на 60...

Податкова оштрафувала продавців сигарет і алкоголю на 60...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 23:01

Податкова оштрафувала продавців сигарет і алкоголю на 60...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється на сайті Державної податкової служби України.

Дивися повний текст Податкова оштрафувала продавців сигарет і алкоголю на 60 млн грн.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 23:02

Молодцы... Зато чёрный рынок фальсификата растёт...
vicmen
 
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