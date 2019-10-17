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Податкова оштрафувала продавців сигарет і алкоголю на 60...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 08 лис, 2019 23:01
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється на сайті Державної податкової служби України.
Дивися повний текст Податкова оштрафувала продавців сигарет і алкоголю на 60 млн грн
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 23:02
Молодцы... Зато чёрный рынок фальсификата растёт...
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vicmen
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