Рівень економічного зростання України залежить від успішності боротьби з корупцією.
Дивися повний текст Прем'єр розповів, від чого залежить економічне зростання України.
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 23:02
Прем'єр розповів, від чого залежить економічне зростання...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Прем'єр розповів, від чого залежить економічне зростання України.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 23:03
"По его словам, важно перезапустить работу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и до 18 декабря провести независимый качественный отбор на должность руководителя национального органа по борьбе с коррупцией."
Что значит перезапустить????!!! Оно ж только создано.... А уже перезапускать?!
Не очень понимаю как экономический рост напрямую вяжется с коррупцией, хотя ему видимо "д@бил" ответственный за экономику подсказывает, он же по справочнику украинского автора ведет страну (есть такой справочник как раз для таких руководителей - автор "П.Стеля")
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