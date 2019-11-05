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Прем'єр розповів, від чого
залежить економічне зростання...

Прем'єр розповів, від чого залежить економічне зростання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 23:02

Прем'єр розповів, від чого залежить економічне зростання...

Пропонуємо до обговорення:
Рівень економічного зростання України залежить від успішності боротьби з корупцією.

Дивися повний текст Прем'єр розповів, від чого залежить економічне зростання України.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 23:03

"По его словам, важно перезапустить работу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и до 18 декабря провести независимый качественный отбор на должность руководителя национального органа по борьбе с коррупцией."

Что значит перезапустить????!!! Оно ж только создано.... А уже перезапускать?!

Не очень понимаю как экономический рост напрямую вяжется с коррупцией, хотя ему видимо "д@бил" ответственный за экономику подсказывает, он же по справочнику украинского автора ведет страну (есть такой справочник как раз для таких руководителей - автор "П.Стеля")
svetoch-10
 
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