Проїзд у залізничному пасажирському транспорті у жовтні подешевшав на 5,3%.
Дивися повний текст Проїзд у поїздах у жовтні подешевшав.
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Додано: Суб 09 лис, 2019 00:24
Проїзд у поїздах у жовтні подешевшав
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Проїзд у поїздах у жовтні подешевшав.
Додано: Суб 09 лис, 2019 00:24
Сопоставляя эту новость и ссылку в ней на данные от УЗ видим:
И тут:
Вывод, Госстат из этой новости смотрит на цены не в Украине. Всё честно, в новости и не утверждается, что она про украинский Госстат и вообще про Украину
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