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Проїзд у поїздах у
жовтні подешевшав

Проїзд у поїздах у жовтні подешевшав
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 00:24

Проїзд у поїздах у жовтні подешевшав

Пропонуємо до обговорення:
Проїзд у залізничному пасажирському транспорті у жовтні подешевшав на 5,3%.

Дивися повний текст Проїзд у поїздах у жовтні подешевшав.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 00:24

Сопоставляя эту новость и ссылку в ней на данные от УЗ видим:
Про це повідомили в АТ “Українська залізниця” у відповідь на запит УНН.
“Рівень тарифів на перевезення пасажирів у внутрішньому сполученні залишається незмінним з жовтня 2018 року. До кінця 2019 року індексація тарифів не передбачена”, – йдеться у відповіді.


И тут:
“Цены на транспорт в целом снизились на 0,7% в основном из-за удешевления проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 5,3% и на автомобильном на 1,8%”, – отметили в Госстате.


Вывод, Госстат из этой новости смотрит на цены не в Украине. Всё честно, в новости и не утверждается, что она про украинский Госстат и вообще про Украину :)
moveton
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