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Нацполіція не закуповуватиме
паливо у компанії Коломойського

Нацполіція не закуповуватиме паливо у компанії Коломойського
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 06:09

Нацполіція не закуповуватиме паливо у компанії Коломойського

Пропонуємо до обговорення:
Комітет Нацполіціі висунув три наступних зауваження:

Дивися повний текст Нацполіція не закуповуватиме паливо у компанії Коломойського.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 06:09

Орнул :shock:
Количество АЗС (поставщик не подтвердил наличие достаточного количества станций (не менее восьми) в двух областях – Житомирской

https://www.google.com/search?client=fi ... hd:;si:;mv:[[50.4050894299806,29.549484064648368],[50.06911343494166,28.080062677929618],null,[50.23739740117414,28.814773371288993],11]

и Сумской

https://www.google.com/search?client=fi ... hd:;si:;mv:[[51.16162167383625,36.30607362890623],[50.49807121792015,33.36723085546873],null,[50.831025522870775,34.83665224218748],10]

Как сказал бы еврей армянину "Теперь ходи и смотри под ноги" :mrgreen:
EKO
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