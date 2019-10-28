Комітет Нацполіціі висунув три наступних зауваження:
Дивися повний текст Нацполіція не закуповуватиме паливо у компанії Коломойського.
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Додано: Суб 09 лис, 2019 06:09
Нацполіція не закуповуватиме паливо у компанії Коломойського
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нацполіція не закуповуватиме паливо у компанії Коломойського.
Додано: Суб 09 лис, 2019 06:09
Орнул
Количество АЗС (поставщик не подтвердил наличие достаточного количества станций (не менее восьми) в двух областях – Житомирской
и Сумской
Как сказал бы еврей армянину "Теперь ходи и смотри под ноги"
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