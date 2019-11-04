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У Трускавці планують побудувати
найбільший у Східній...

У Трускавці планують побудувати найбільший у Східній...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 06:38

У Трускавці планують побудувати найбільший у Східній...

Пропонуємо до обговорення:
У Трускавці у найближчі роки планується будівництво найбільшого у Східній Європі аквапарку.

Дивися повний текст У Трускавці планують побудувати найбільший у Східній Європі аквапарк.
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