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Vodafone запустив
нову послугу

Vodafone запустив нову послугу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 06:50

Vodafone запустив нову послугу

Пропонуємо до обговорення:
Vodafone Україна запустив послугу "Багато розмов".

Дивися повний текст Vodafone запустив нову послугу.
R2
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