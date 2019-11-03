Xiaomi на спеціальному заході в Мадриді представила смартфони Mi Note 10 і Mi Note 10 Pro, а разом з ними і нову модель лінійки Redmi Note 8.
Дивися повний текст Xiaomi показала смартфон з пентакамерою (фото).
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Додано: Суб 09 лис, 2019 07:51
Xiaomi показала смартфон з пентакамерою (фото)
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Дивися повний текст Xiaomi показала смартфон з пентакамерою (фото).
Додано: Суб 09 лис, 2019 07:51
даешь заднюю крышку в камерах по всей площади и еще чтобы выдвигались со всех торцов! ура товарищи! чем больше камер в телефоне, тем интереснее звонить! )
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