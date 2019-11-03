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Xiaomi показала смартфон
з пентакамерою (фото)

Xiaomi показала смартфон з пентакамерою (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 07:51

Xiaomi показала смартфон з пентакамерою (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Xiaomi на спеціальному заході в Мадриді представила смартфони Mi Note 10 і Mi Note 10 Pro, а разом з ними і нову модель лінійки Redmi Note 8.

Дивися повний текст Xiaomi показала смартфон з пентакамерою (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 07:51

даешь заднюю крышку в камерах по всей площади и еще чтобы выдвигались со всех торцов! ура товарищи! чем больше камер в телефоне, тем интереснее звонить! )
Tamagoch
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