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Скільки коштує проїзд електротранспортом по Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 09 лис, 2019 09:24
Пропонуємо до обговорення:
Вартість проїзду - головний показник, який характеризує доступність електротранспорту для пасажирів.
Дивися повний текст Скільки коштує проїзд електротранспортом по Україні (інфографіка)
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Додано: Суб 09 лис, 2019 09:24
4 города это вся Украина?
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П'ят 08 лис, 2019 13:27
Shram