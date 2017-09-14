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Скільки коштує проїзд
електротранспортом по Україні...

Скільки коштує проїзд електротранспортом по Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 09:24

Скільки коштує проїзд електротранспортом по Україні...

Пропонуємо до обговорення:
Вартість проїзду - головний показник, який характеризує доступність електротранспорту для пасажирів.

Дивися повний текст Скільки коштує проїзд електротранспортом по Україні (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 09:24

4 города это вся Украина?
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