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Volkswagen підготував електричний універсал з салоном в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 09 лис, 2019 09:52
Пропонуємо до обговорення:
Volkswagen опублікував дизайн-скетчі нового електричного універсала з «зеленого» сімейства I.D.
Дивися повний текст Volkswagen підготував електричний універсал з салоном в дусі Tesla (фото)
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Додано: Суб 09 лис, 2019 09:53
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