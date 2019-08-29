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ФОП-спрощенець звернувся за
субсидією: які доходи врахують

ФОП-спрощенець звернувся за субсидією: які доходи врахують
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 11:17

ФОП-спрощенець звернувся за субсидією: які доходи врахують

Пропонуємо до обговорення:
Фізичні особи-підприємці можуть оформлювати житлову субсидію.

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