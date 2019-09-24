RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Як українці ставляться до
авіакомпаній (опитування)

Як українці ставляться до авіакомпаній (опитування)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 13:05

Як українці ставляться до авіакомпаній (опитування)

Пропонуємо до обговорення:
Вчені провели дослідження, в якому українців опитали - чи довіряють вони авіакомпаніям і як часто літають літаками.

Дивися повний текст Як українці ставляться до авіакомпаній (опитування).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91778
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: denf15 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Куди та чому їдуть українські трудові мігранти (опитування)
R2 » Нед 03 лис, 2019 12:50
2 249
Переглянути останнє повідомлення
Нед 03 лис, 2019 22:37
PasserBy
Українці з початку року ввезли іномарок на $2,6 мільярда
R2 » Нед 03 лис, 2019 11:17
4 334
Переглянути останнє повідомлення
Нед 03 лис, 2019 14:56
Yura_Gag
Андрій Камінський: українці не до кінця розуміють...
R2 » Вів 24 вер, 2019 07:49
9 1051
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 лис, 2019 18:01
safonovstanislav

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (15780)
09.11.2019 12:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.