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Як українці ставляться до авіакомпаній (опитування)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 09 лис, 2019 13:05
Пропонуємо до обговорення:
Вчені провели дослідження, в якому українців опитали - чи довіряють вони авіакомпаніям і як часто літають літаками.
Дивися повний текст Як українці ставляться до авіакомпаній (опитування)
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