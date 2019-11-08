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Geely показала новий
кросовер Icon (фото)

Geely показала новий кросовер Icon (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 13:55

Geely показала новий кросовер Icon (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Китайська компанія Geely офіційно представила свій новий кросовер Geely Icon.

Дивися повний текст Geely показала новий кросовер Icon (фото).
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