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Як діяти при ДТП
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Додано: Нед 10 лис, 2019 09:39
Пропонуємо до обговорення:
* *Зупиніть транспортний засіб і залишайтеся на місці пригоди.*
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R2
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Додано: Нед 10 лис, 2019 09:39
У половины граждан нет возможности зафиксировать на камеру телефона.
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sena_2008atp
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Додано: Нед 10 лис, 2019 18:53
sena_2008atp написав:
У половины граждан нет возможности зафиксировать на камеру телефона.
На машину деньги есть, а на телефон с камерой денег нет? Не верю. Но даже если это и так ... то это уже проблемы граждан.
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Мда
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Додано: Нед 10 лис, 2019 19:41
sena_2008atp написав:У половины граждан нет возможности зафиксировать на камеру телефона.
И нет возможности купить топливо)))
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GALeon
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Додано: Нед 10 лис, 2019 20:28
составить “Европротокол”: в случае если в ДТП никому не причинен вред здоровью, жизни, все участники аварии не находятся в состоянии алкогольного или иного опьянения, у всех участников есть страховые полисы, а один из участников признает себя виновным и вред, причиненный транспортному средству невиновного водителя, не превышает 50 тысяч гривен
а как это определить без спец. приборов? Да и сумма маловата, т.к. если авто достаточно серьезно, то и сумма ущерба может легко перевалить за эти 50 тыс.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
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RomanTik
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Додано: Нед 10 лис, 2019 20:48
RomanTik написав:
составить “Европротокол”: в случае если в ДТП никому не причинен вред здоровью, жизни, все участники аварии не находятся в состоянии алкогольного или иного опьянения, у всех участников есть страховые полисы, а один из участников признает себя виновным и вред, причиненный транспортному средству невиновного водителя, не превышает 50 тысяч гривен
а как это определить без спец. приборов? Да и сумма маловата, т.к. если авто достаточно серьезно, то и сумма ущерба может легко перевалить за эти 50 тыс.
Зачем спец приборы? Визуально всех все устраива5т - тогда ЕП
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GALeon
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