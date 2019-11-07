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В Україні оренда паїв вдвічі дорожча, ніж у країнах ЄС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 10 лис, 2019 10:10
Пропонуємо до обговорення:
В Україні оренда земельних паїв щорічно дорожчає на 10%.
Дивися повний текст В Україні оренда паїв вдвічі дорожча, ніж у країнах ЄС
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Додано: Нед 10 лис, 2019 10:10
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