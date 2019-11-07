В Україні оренда земельних паїв щорічно дорожчає на 10%.
Дивися повний текст В Україні оренда паїв вдвічі дорожча, ніж у країнах ЄС.
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Додано: Нед 10 лис, 2019 10:10
В Україні оренда паїв вдвічі дорожча, ніж у країнах ЄС
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні оренда паїв вдвічі дорожча, ніж у країнах ЄС.
Додано: Нед 10 лис, 2019 11:04
Олігархат втрачає доходи і знову викиди інформації з метою подоїти громадян. Зробіть вільний ринок тоді буде видно ціну аренди. А то як з енергетикою Рижий починає втрачати доходи і вже пішли вкиди що потрібно піднімати ціну електроенергії для населення. Населення вже і так фінансує зенелену енергетику Рижого
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