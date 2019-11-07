В Україні оренда земельних паїв щорічно дорожчає на 10%.
Дивися повний текст В Україні оренда паїв вдвічі дорожча, ніж у країнах ЄС.
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Додано: Нед 10 лис, 2019 10:10
В Україні оренда паїв вдвічі дорожча, ніж у країнах ЄС
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні оренда паїв вдвічі дорожча, ніж у країнах ЄС.
Додано: Нед 10 лис, 2019 11:04
Олігархат втрачає доходи і знову викиди інформації з метою подоїти громадян. Зробіть вільний ринок тоді буде видно ціну аренди. А то як з енергетикою Рижий починає втрачати доходи і вже пішли вкиди що потрібно піднімати ціну електроенергії для населення. Населення вже і так фінансує зенелену енергетику Рижого
Додано: Нед 10 лис, 2019 11:20
Брехня на брехні
Webracer Ціна оренди залежить від державної оцінки землі, яка зростає з кожним роком і на цю підвищену оцінку державою нараховується постійно збільшений єдиний податок на землю для сільгоспвиробників, а також прибутковий податок для орендодавця-пайовика . Таким чином, державна оцінка , яка зростає щорічно із рівнем інфляції формує державою рівень орендної плати за с/г землю - і нічого вигадувати про якусь
конкуренцію рівня орендної плати в Україні.
Невже хтось із влади думає, що українську сільськогосподарську землю в в зоні ризикованого землеробства хтось буде купувати за 1800 доларів за 1 га, , адже зараз навіть на щебені навчилися здобувати казковий врожай, В Україні із ризикованим землеробством отримують врожай пшениці в середньому 30 центнерів із одного га., соняшника 20 центнерів і отримують дохід біля 600 доларів на 1 га. Із зростанням цін на гербіциди, мінеральні добрива, насіння, технічні засоби виробництва зараз буде додано у затрати ще й земля, як засіб виробництва, який має час окупності. При середньому 20-ти відсотковому прибутку в 120 -150 доларів за один га додаткова ціна в 1800 доларів на 1 га землі, що вже нарахована по кадастровій оцінці, принесе збиток при 5-ти річній розстрочки ( по урядовому проекту фермерам) в 360 доларів на один га землі. Чим гасити, коли прибуток 120-150 доларів? Хіба що вирощувати коноплю чи квіти та збанкрутити Голландію? І далі, хто це у владі не дружить із головою, щоб із офшорів забирати долари і купувати землю, яка ще не раз буде роздержавлена та націоналізована нестабільною владою та ще й при нестабільному кліматі із можливим збитковим виробництвом?. Така стратегія держави навіть спекулянтам та закордонним інвесторам є аферою. Бо земля , яку не викуплять фермери через 5 років піде у власність банків , а продати її буде нікому за таку ціну, адже при ціні фермерської земельної ділянки в 50 га по 1800 доларів = 90 тисяч доларів та прибутку в рік навіть 6-7 тисяч доларів ( що буває не завжди) - окупність землі, як засобу виробництва 15 років -- це майже половина покоління ( три на століття).
Схаменіться, недолюди,
Діти юродиві!
Подивіться на рай тихий,
На свою країну,
Полюбіте щирим серцем
Велику руїну,
Розкуйтеся, братайтеся,
У чужому краю
Не шукайте, не питайте
Того, що немає
І на небі, а не тілько
На чужому полі.
В своїй хаті своя й правда,
І сила, і воля.
Тарас Шевченко
Додано: Нед 10 лис, 2019 11:37
polk333
І все ж створювати ринкову модель аграрного сектору виробництва - ТРЕБА , аби збалансувати попит і продаж з іншими засобами і товарами. Але ринок сільськогосподарської землі треба вводити із розумом , і із технологічними знаннями щодо сільськогосподарської землі , як годувальниці українського народу . Тому аби не нашкодити народу і державі, яку створив народ , - треба такий ринок вводити поступово, змінюючи на ходу неприйнятні і збиткові рішення влади, адже будь-якій владі ніколи не зрівнятися із Богом -Творцем. Мудре рішення прийняв 4 квітня колишній уряд, який першим кроком насичення ринку землі хотів віддати в приватну власність юридичним особам - фермерським господарствам, які були створені до2002 року. Це невелика частина сільськогосподарської землі, що знаходиться у державній власності і яка колись була віддана фермерам - засновникам у прижиттєву власність та в постійне користування. Адже закон і зараз дозволяє приватизувати ці фермерські землі на кожного члена господарства, але іноді учасників господарства не вистачає на приватизацію всієї фермерської землі. Ці землі видавалися в90-х роках із земель державного резервного фонду , який був створений із найбідніших і засолених колгоспних земель. Скільки коштів, крові і покладали селяни, аби ці землі почали щось родити і давати прибуток . По-перше, такий початок створення ринку землі в Україні не суперечив би Конституції Україні в частині того, що нові закони не можуть створювати для суб'єкта гірші умови, а по друге - не можна простою більшістю скасовувати рішення Конституційного Суду України 2005 року, щодо поновлення для фермерів постійного користування. Такий закон не набере навіть в нашому не конкурентному парламенті конституційно ї більшості.
Саме початок ринку землі із фермерів створить початок утворення ринкової ціни на сільськогосподарську землю в Україні. Адже продавати зможуть землю тільки ті, кого вона справді годує і надає державі дохід у бюджет у вигляді податків на цю землю. У іншому варіанті ціни зможуть петляти як заєць і буде процвітати не ринок землі, а спекуляція і корупція. Держава тільки втратить із цього, а не здобуде, бо ніякий латифундист в Україні , чи західний інвестор купувати українську землю не буде,, ринок розпочнеться стрибком і за два місяці впаде аж до змушення зниження кадастрової оцінки сільськогосподарської землі, оскільки ринок буде диктувати набагато нижчу ціну. Ніякої користі ані державі,, ані селянам, ані інвесторам такий ринок , що підтримав Аграрний комітет у рядовим законом - НЕ ПРИНЕСЕ КОРИСТІ .
Додано: Нед 10 лис, 2019 22:19
Сто лет назад был лозунг: Заводы-рабочим, землю-крестьянам.
Теперь тренд совсем другой: заводы-на лом, землю-в аренду или продать. А потом свалить.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
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