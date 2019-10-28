У Windows 10 (версія 1903) виявлена помилка, яка зачіпає процес інсталяції операційної системи.
Дивися повний текст Після встановлення Windows 10 (версія 1903) може виникнути помилка.
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Додано: Нед 10 лис, 2019 11:04
Після встановлення Windows 10 (версія 1903) може...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Після встановлення Windows 10 (версія 1903) може виникнути помилка.
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