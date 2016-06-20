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Брехня на брехні

Брехня на брехні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 11:17

Брехня на брехні

Ціна оренди залежить від державної оцінки землі, яка зростає з кожним роком і на цю підвищену оцінку державою нараховується постійно збільшений єдиний податок на землю для сільгоспвиробників, а також прибутковий податок для орендодавця-пайовика . Таким чином, державна оцінка , яка зростає щорічно із рівнем інфляції формує державою рівень орендної плати за с/г землю - і нічого вигадувати про якусь
конкуренцію рівня орендної плати в Україні.
Невже хтось із влади думає, що українську сільськогосподарську землю в в зоні ризикованого землеробства хтось буде купувати за 1800 доларів за 1 га, , адже зараз навіть на щебені навчилися здобувати казковий врожай, В Україні із ризикованим землеробством отримують врожай пшениці в середньому 30 центнерів із одного га., соняшника 20 центнерів і отримують дохід біля 600 доларів на 1 га. Із зростанням цін на гербіциди, мінеральні добрива, насіння, технічні засоби виробництва зараз буде додано у затрати ще й земля, як засіб виробництва, який має час окупності. При середньому 20-ти відсотковому прибутку в 120 -150 доларів за один га додаткова ціна в 1800 доларів на 1 га землі, що вже нарахована по кадастровій оцінці, принесе збиток при 5-ти річній розстрочки ( по урядовому проекту фермерам) в 360 доларів на один га землі. Чим гасити, коли прибуток 120-150 доларів? Хіба що вирощувати коноплю чи квіти та збанкрутити Голландію? І далі, хто це у владі не дружить із головою, щоб із офшорів забирати долари і купувати землю, яка ще не раз буде роздержавлена та націоналізована нестабільною владою та ще й при нестабільному кліматі із можливим збитковим виробництвом?. Така стратегія держави навіть спекулянтам та закордонним інвесторам є аферою. Бо земля , яку не викуплять фермери через 5 років піде у власність банків , а продати її буде нікому за таку ціну, адже при ціні фермерської земельної ділянки в 50 га по 1800 доларів = 90 тисяч доларів та прибутку в рік навіть 6-7 тисяч доларів ( що буває не завжди) - окупність землі, як засобу виробництва 15 років -- це майже половина покоління ( три на століття).
Схаменіться, недолюди,
Діти юродиві!
Подивіться на рай тихий,
На свою країну,
Полюбіте щирим серцем
Велику руїну,
Розкуйтеся, братайтеся,
У чужому краю
Не шукайте, не питайте
Того, що немає
І на небі, а не тілько
На чужому полі.
В своїй хаті своя й правда,
І сила, і воля.
Тарас Шевченко
polk333
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 11:25

  polk333 написав:Ціна оренди залежить від державної оцінки землі, яка зростає з кожним роком і на цю підвищену оцінку державою нараховується постійно збільшений єдиний податок на землю для сільгоспвиробників, а також прибутковий податок для орендодавця-пайовика . Таким чином, державна оцінка , яка зростає щорічно із рівнем інфляції формує державою рівень орендної плати за с/г землю - і нічого вигадувати про якусь
конкуренцію рівня орендної плати в Україні.
Невже хтось із влади думає, що українську сільськогосподарську землю в в зоні ризикованого землеробства хтось буде купувати за 1800 доларів за 1 га, , адже зараз навіть на щебені навчилися здобувати казковий врожай, В Україні із ризикованим землеробством отримують врожай пшениці в середньому 30 центнерів із одного га., соняшника 20 центнерів і отримують дохід біля 600 доларів на 1 га. Із зростанням цін на гербіциди, мінеральні добрива, насіння, технічні засоби виробництва зараз буде додано у затрати ще й земля, як засіб виробництва, який має час окупності. При середньому 20-ти відсотковому прибутку в 120 -150 доларів за один га додаткова ціна в 1800 доларів на 1 га землі, що вже нарахована по кадастровій оцінці, принесе збиток при 5-ти річній розстрочки ( по урядовому проекту фермерам) в 360 доларів на один га землі. Чим гасити, коли прибуток 120-150 доларів? Хіба що вирощувати коноплю чи квіти та збанкрутити Голландію? І далі, хто це у владі не дружить із головою, щоб із офшорів забирати долари і купувати землю, яка ще не раз буде роздержавлена та націоналізована нестабільною владою та ще й при нестабільному кліматі із можливим збитковим виробництвом?. Така стратегія держави навіть спекулянтам та закордонним інвесторам є аферою. Бо земля , яку не викуплять фермери через 5 років піде у власність банків , а продати її буде нікому за таку ціну, адже при ціні фермерської земельної ділянки в 50 га по 1800 доларів = 90 тисяч доларів та прибутку в рік навіть 6-7 тисяч доларів ( що буває не завжди) - окупність землі, як засобу виробництва 15 років -- це майже половина покоління ( три на століття).

Просто пилить уже нечего.
Заводы и имущество - "декомунизировали" на металл
"Новая нефть" - тоже перетекает в Польшу и дальше
Осталась только земля. Да и толку с неё, если скоро даже посеять и собрать подсолнечник будет слишком высокотехнологично и рискованно из-за набегов банд рейдеров?
Впринципе процесс завершён процентов на 90. Чего тянуть? Пусть допродают землю, отдадут выторг в счёт долгов. А всё остальное спишут "ввиду недостаточности имущества должника".
И проект можно закрывать
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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