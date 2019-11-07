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Наступного року зарплати
освітян зростуть на 9%

Наступного року зарплати освітян зростуть на 9%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 11:47

Наступного року зарплати освітян зростуть на 9%

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Міністерство освіти і науки.

Дивися повний текст Наступного року зарплати освітян зростуть на 9%.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 11:47

как раз получится обещанные 4000 USD.
alexander_khirhyalan
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