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Наступного року зарплати освітян зростуть на 9%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 10 лис, 2019 11:47
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Міністерство освіти і науки.
Дивися повний текст Наступного року зарплати освітян зростуть на 9%
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Додано: Нед 10 лис, 2019 11:47
как раз получится обещанные 4000 USD.
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alexander_khirhyalan
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